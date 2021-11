Ha 30 anni e molti precedenti legati all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti il giovane che è finito in carcere ieri, 17 novembre. Secondo la versione dei carabinieri di Toro il ragazzo era stato affidato in una comunità terapeutica godendo di un beneficio di cui non ha saputo approfittare tanto che “ha posto in essere azioni minacciose e violente decisamente in contrasto con la finalità di recupero che si prefiggeva la misura concessagli dal tribunale di sorveglianza”.

A quel punto è stato necessario revocare la misura e portarlo direttamente dietro le sbarre di via Cavour.