Una scelta saggia per la propria azienda

Diciamo la verità: non occorre essere economisti con master a Yale per sapere che gli ultimi due anni sono stati a dir poco complicati per tutti. Dentro questo “tutti” ci vanno naturalmente anche le attività economiche, duramente provate a tutti i livelli dalla pandemia, che è arrivata a gamba tesa in una situazione già non proprio semplice. Se i grandi colossi aziendali hanno in qualche modo potuto affrontare queste difficoltà, la situazione è comprensibilmente differente per le piccole-medie aziende, come per esempio le tantissime compagnie dedite al trasporto merci su strada. Da sempre, uno dei capitoli più onerosi del loro bilancio riguarda la manutenzione l’aggiornamento del loro parco macchine. Oggi, a permettere un po’ di sollievo alle loro finanze, c’è la possibilità di acquistare per esempio dei trattori stradali Scania R-series usati, che nuovi avrebbero un costo spesso insostenibile, a prezzi vantaggiosissimi e soprattutto in perfette condizioni.

LA SCELTA DI UN MEZZO USATO: PERCHÈ NO?

Già vediamo alcuni dei nostri lettori arricciare il naso: dovrei forse acquistare per la mia ditta un camion usato, con tutti i chilometri che poi dovrà fare? E se si rompe? E se il gioco non vale la candela? Tutte domande e perplessità legittime, ci mancherebbe, ma che appartengono forse più a un tempo passato.

Naturalmente, come per ogni acquisto, è necessario rivolgersi a dei veri professionisti. Per fortuna, oggi, internet ci dà più di una mano anche in questo senso. Se fino a vent’anni fa acquistare per esempio un trattore stradale usato ci sarebbe costato numerosi viaggi (anche lunghi) fino alle varie concessionarie sparse per la Penisola, oggi tutto è più facile e a portata di click. In che senso?

È molto semplice: esistono portali specializzati che fanno da collettore tra le varie concessionarie sparse in tutta Europa e “mettono in vetrina” i modelli messi in vendita: naturalmente con tutte le specifiche tecniche, le condizioni del mezzo, i chilometri percorsi e la manutenzione eseguita, nonchè informazioni su eventuali incidenti che lo hanno visto coinvolto. Non mancano poi dettagli sulle condizioni di pagamento e la possibilità di visione e prova del mezzo. Una volta individuato il camion o il trattore stradale che fa per voi, non resta che mettersi in contatto con la concessionaria e prenotare un appuntamento.

Supponiamo per esempio di avere necessità di un nuovo trattore stradale e di volerci rivolgere al mercato dell’usato. In questo caso, per esempio, molti potrebbero volersi rivolgere al mercato tedesco: da Monaco di Baviera a Amburgo, infatti, corrono svariate autostrade molto trafficate ma anche molto soggette ai duri inverni di quelle latitudini. Un mezzo proveniente da qui, allora, avrà nel motore una… ottima esperienza e altrettanta affidabilità. Basta visionare attentamente il sito e potrete così trovare un camion Scania da Germania o Austria o da qualsiasi nazione (ovviamente Italia compresa!) riteniate meglio pensare alla provenienza del vostro acquisto.

Il tutto, come detto, con la assoluta garanzia di serietà e sicurezza che ormai caratterizza tutte le più solide e diffuse piattaforme di vendita online. I vostri affari potranno riprendere a marciare nonostante tutte le difficoltà, grazie all’acquisto di un trattore stradale. Più economico di uno nuovo perché usato, ma con la sua stessa affidabilità.