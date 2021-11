Ufficiale: la tappa del Giro d’Italia del 15 maggio 2022 partirà da Isernia

Il 15 maggio 2022 il Giro d’Italia farà tappa in Molise. Precisamente, prenderà il via da Isernia. Per il secondo anno consecutivo, dunque, dopo l’arrivo a Termoli dello scorso maggio, la carovana rosa sarà in territorio molisano. Nel dettaglio, la nona tappa partirà dal capoluogo pentro e arriverà sulla cima del Blockhaus, una delle montagne più dure dell’Appennino.

Un percorso che vedrà i corridori salire da Isernia verso Rionero Sannitico e il Macerone prima di arrivare a Roccaraso. Doppia scalata del Blockhaus: da Pretoro a Passo Lanciano per poi scendere a Lettomanoppello e ci si arrampicherà fino all’arrivo lungo tornanti che supereranno spesso il 10% di pendenza.

Un evento importante per il Molise e per Isernia in particolare reso possibile grazie all’organizzazione sul territorio della Federciclismo che ha voluto fortemente che questa tappa avesse il Molise come protagonista al fianco dell’Abruzzo.