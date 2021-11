Il Governo deve verificare la legittimità del Programma operativo sanitario 2019-2021 adottato dal governatore-commissario Donato Toma. La deputata ex Movimento 5 Stelle (ora componente dell’Alternativa c’è) Rosa Alba Testamento porta il piano all’attenzione del Ministero della salute con un’interrogazione presentata al ministro Roberto Speranza. L’iniziativa si aggiunge ai ricorsi promossi a livello locale dai sindaci di Isernia, Larino e Guglionesi. Un’iniziativa simile è stata intrapresa dall’amministrazione di Campobasso.

Intanto a Roma la Testamento chiede “quali iniziative il Governo intende mettere in atto per garantire il diritto alla salute dei cittadini molisani” e di “verificare l’appropriatezza, l’efficacia e la legittimità del Programma operativo straordinario adottato dalla Regione Molise per il periodo 2019-2021”.

“Il Commissario ad acta e Presidente della Regione Donato Toma – argomenta la parlamentare – ha adottato un Piano Operativo Straordinario senza confrontarsi minimamente con i cittadini, i sindaci, le parti sociali e i componenti del consiglio regionale. Come si può pensare di fare l’interesse dei molisani e garantire un’offerta socio-sanitaria adeguata e rispondente alle loro reali esigenze se si è deciso di ignorare totalmente la popolazione e i rappresentanti istituzionali del territorio?

L’impianto del POS 2019-2021 è inaccettabile nel metodo e nel merito perché anticipa, di fatto, i contenuti di quello del triennio 2022-2024, con una sanità pubblica sempre più depauperata delle proprie risorse, ulteriormente indebolita e marginalizzata”.

La parlamentare infine chiede al Governo “un provvedimento ad hoc che azzeri il debito, incrementi le risorse a disposizione, vieti l’extrabudget delle strutture private accreditate e tenga conto delle esigenze della popolazione e del complesso assetto orografico del territorio molisano”.

Anche il consigliere al Comune di Venafro Stefano Buono un ricorso contro il Piano operativo della sanità 2019-2021: “Partecipazione democratica ha dato già mandato a legali di fiducia per impugnare il Pos 2019-2021. Un atto messo in campo nella convinzione di dover difendere il diritto alla salute dei cittadini molisani in un contesto nel quale gran parte del mondo istituzionale non interviene per farlo”. Per Stefano Buono è “un atto doveroso se consideriamo lo smantellamento continuo, graduale e inesorabile della sanità pubblica in questa regione. Il SS Rosario di Venafro, forse la struttura che ha subito le maggiori vessazioni anche da quest’ultimo piano sanitario, ma anche il San Timoteo di Termoli, il Vietri di Larino e il Caracciolo di Agnone; tutte strutture che erano in grado di erogare servizi ed esprimere anche eccellenze in precisi ambiti”. Per il consigliere venafrano, “la sfida alla quale siamo chiamati è quella di ottenere le legittime risorse, in deroga ai parametri del Decreto Balduzzi, per poter ottenere un DEA di secondo livello a Campobasso e poter di nuovo investire sulla sanità pubblica e riaprire le strutture anziché chiuderle”.

Anche il Pd annuncia l’impugnativa al Tar contro il Piano sanitario: i dettagli saranno illustrati domani in conferenza stampa.