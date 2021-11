Ancora un tragico incidente sulle strade molisane. Nel tardo pomeriggio di oggi 5 novembre ha perso la vita una ragazza di appena 23 anni in seguito a uno schianto avvenuto sulla statale 17 in territorio di Castelpetroso, provincia di Isernia.

Secondo una prima ricostruzione l’auto a bordo della quale viaggiava la vittima, una giovane del posto, si è scontrata frontalmente con un’altra vettura, un Suv: un impatto estremamente violento. Il 118 è giunto con due ambulanze sul posto in pochi minuti così come i vigili del fuoco di Isernia ma purtroppo per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Il suo corpo è stato estratto senza vita dalle lamiere.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 19. Sul posto per i rilievi anche i Carabinieri per ricostruire la dinamica e stabilire eventuali responsabilità.

La Strada Statale è chiusa per le operazioni di soccorso e il traffico deviato sulla viabilità locale.