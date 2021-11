Nell’immaginario collettivo, fino a qualche tempo fa, le piste di pattinaggio durante le feste di Natale erano riconducibili a film memorabili. Come ‘Mamma ho riperso l’aereo’ o ‘Serendipity’, entrambi con scene cult girate a Central Park. Bisogna dire che negli anni duemila Campobasso ha puntato su questo tipo di attrattiva che coinvolge adulti e bambini.

Torna dopo due anni di assenza dovuta alla pandemia la pista ghiacciata in piazza Vittorio Emanuele. Gli operai della ditta che si è aggiudicata l’appalto (Gsm) sono al lavoro per l’allestimento. È stata installata, come accaduto nel dicembre del 2019 con il primo Natale targata Gravina, sul lato di viale Elena, dove a fine estate trova posto il teatro dei burattini dei Ferrajolo.

Per qualche edizione, lo ricordiamo, la pista era stata collocata in piazza Pepe dove però in seguito non sono stati più ravvisati i criteri di sicurezza soprattutto per i mezzi di soccorso. E si è tornati nella collocazione originale della piazza del Municipio.

“In piazza Vittorio Emanuele torna la pista di pattinaggio – conferma l’assessore al commercio Paola Felice –. L’anno scorso saltò per via della pandemia. La ditta Gsm dei fratelli Sangiovanni ha fatto regolare richiesta di occupazione suolo pubblico che abbiamo concesso. È la stessa di due anni fa, è un’attività vera e propria, anche perché si faranno i biglietti e la ditta pagherà l’occupazione del suolo al Comune”.

L’amministrazione comunale “sta lavorando a un elenco di appuntamenti che però sono in aggiornamento – prosegue Felice – per via dei contagi in aumento che preoccupano in questo periodo. D’altronde, non ci sono molti luoghi dove poter fare degli eventi al chiuso”. Ma si sta allestendo il mercatino in piazza Pepe: “C’è un avviso pubblico per il mercatino di prodotti tipici e artigianali in piazza Pepe con continuazione nel centro storico in alcuni weekend”.

Nel centro storico si punterà soprattutto sui collezionisti e hobbisti che potranno esporre la propria merce in alcuni weekend di dicembre e gennaio. In particolare, si punta sull’11 dicembre, quando è previsto l’arrivo a Campobasso del treno storico da Casacalenda: “In quell’occasione arriveranno da noi circa 200 turisti, ci teniamo in modo particolare a farci conoscere per le nostre peculiarità, sia a livello di prodotti che a livello culturale – spiega l’assessore –. Resteranno aperti il Castello Monforte e il Museo dei Misteri, metteremo a disposizione la guida e una cartina del centro storico. Saranno organizzate anche delle visite guidate su prenotazione. E per quanto possibile abbiamo chiesto ai commercianti di restare aperti”.

Infine, la data dell’accensione delle luminarie: “Vorremmo procedere già dal 1 dicembre ma molto dipenderà dalle condizioni meteo. In ogni caso, entro e non oltre il 5 dicembre”. fds