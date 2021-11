Tirocini di inclusione sociale, sono 84 quelli pronti a partire

L’Ambito territoriale sociale di Campobasso ha pubblicato sull’Albo Pretorio del sito web del Comune di Campobasso e sul suo sito web, l’Avviso pubblico per l’individuazione di potenziali destinatari dei tirocini di orientamento, formazione, inserimento, reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione da svolgersi presso i comuni dell’Area urbana di Campobasso (Campobasso, Ferrazzano e Ripalimosani) nell’ambito dell’igiene urbana e ambientale, verde pubblico e attività manutentive.

L’Azione è rivolta a persone in condizione di temporanea difficoltà socio-economica mediante. Il tirocinio è una iniziativa sociale che permette ai soggetti svantaggiati di realizzare un percorso atto a favorire l’autostima e l’apprendimento, potenziamento di nuove e specifiche competenze formative per l’inserimento, reinserimento nel mercato del lavoro.

Il Tirocinio sarà articolato in tre parti. Una formativa: formazione preliminare di base in materia di sicurezza del lavoro e formazione specifica sulle attività oggetto del tirocinio. La seconda sarà quella pratica: i beneficiari svolgeranno servizio sui territori comunali individuati, nell’ ambito di un progetto di lavoro di pubblica utilità nei settori definiti. L’ultima sarà di tipo assistenziale: tutti i candidati riceveranno durante il periodo del tirocinio un compenso forfettario onnicomprensivo a titolo di sussidio.

Il soggetto promotore è l’Autorità urbana di Campobasso che ha finanziato la realizzazione di 84 tirocini, della durata di 12 mesi, in favore dei soggetti indicati quali destinatari dell’Avviso e secondo le modalità indicate nell’Avviso. Tali tirocini possono svolgersi esclusivamente presso i comuni (Soggetti Ospitanti) dell’Area Urbana di Campobasso, ossia: Campobasso, Ferrazzano e Ripalimosani. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 12:00 del 9 dicembre 2021.

La domanda, per la graduatoria “ordinari – cittadinanza italiana o comunitaria”, dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente la piattaforma web dedicata collegandosi al seguente link: https://ambitosocialecb.sicare.it/sicare/domandaonline.php?_alias=ordinari

La domanda, per la graduatoria “migranti – cittadinanza extracomunitaria”,dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente la piattaforma web dedicata collegandosi al seguente link: https://ambitosocialecb.sicare.it/sicare/domandaonline.php?_alias=extra