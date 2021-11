Hanno festeggiato i 7 anni dell’istituzione del gruppo Crazy Bass i tifosi rossoblù che si sono ritrovati oggi al Bar Centrale di Campobasso, quartier generale della tifoseria calcistica della città, per festeggiare con tutti i crismi che vuole una curva appassionata come quella del Lupo.

Una cinquantina di supporter hanno pranzato a base di “cavatiell e tracchiulelle” accompagnando le portate rigorosamente cin la birra Forst, emblema del tifo del Lupo.

Foto 3 di 4







Un momento di grande festa che li ha visti finanche accompagnati dal pullman con alla guida il mitico Botticelli che dal Centrale li ha poi condotti fino allo stadio Selvapiana.

Fumogeni colorati per chiudere il pranzo in bellezza e celebrare la squadra del capoluogo ormai in Serie C con l’auspicio che anche oggi contro il Catania torni a vincere come ha abituato nelle partite precedenti al di là di qualche sfortunato match.

Manca poco al fischio d’inizio (rinvii per pioggia a parte) ma comunque vada è già una festa. Tutta rossoblù.