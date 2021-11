Terza dose per over40 e richiamo Janssen dopo 5 mesi, attivo il sistema di prenotazione

Prenotare la terza dose ora, dopo che molti iniziavano a lamentarsi dell’impossibilità di farlo, si può.

L’Asrem e la Regione Molise fanno sapere infatti (e abbiamo verificato) che dalle ore 13 di oggi 24 novembre il portale dedicato alle vaccinazioni anti covid-19 (http://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/) consente la prenotazione della terza dose (dose booster) per cittadini dai 40 anni in su che abbiano avuto la somministrazione della ultima dose da almeno 150 giorni, con possibilità in autonomia di scelta della data, orario e sede di somministrazione. In più è possibile prenotare il richiamo per chi ha fatto il monodose Janssen, purchè sempre da almeno 150 giorni.

Le seguenti ulteriori possibilità sono state tutte adeguate alla nuova tempistica dei 150 giorni dalla ultima somministrazione:

III dose per soggetti fragili dai 18 anni in su e che abbiano avuto la somministrazione della ultima dose da almeno 150 gg;

III dose per cittadini dai 60 anni in su e che abbiano avuto la somministrazione della ultima dose da almeno 150 gg;

III dose per operatori sanitari e socio-sanitari delle strutture private operanti in Molise che abbiano avuto la somministrazione della ultima dose da almeno 150 gg;

L’Asrem ricorda che è possibile inoltre effettuare la prenotazione online prima dose – per chi non ha fatto ancora la prima dose con possibilità di scelta in autonomia del centro vaccinale, della data e dell’orario; la riprogrammazione della seconda dose (cancellazione dell’appuntamento già fissato e definizione del nuovo); la riprogrammazione della terza dose (cancellazione dell’appuntamento già fissato e definizione del nuovo).

I cittadini over 80 e gli ospiti e operatori delle Rsa e case di riposo non devono procedere alla prenotazione, in quanto reclutati direttamente per la somministrazione con sms della Regione Molise o comunque vaccinati presso le strutture stesse.

Inoltre il personale Asrem non deve effettuare la prenotazione tramite il portale, in quanto vaccinato secondo una calendarizzazione interna all’azienda.

“Per informazioni e supporto alla prenotazione rimane disponibile il call center covid Regione Molise al n. 0874.1866000 o mail:adesionivaccinazionicovid@regione.molise.it”