I grandi interessi – come quello per la lettura – nascono proprio sui banchi di scuola. Così la scrittrice Nadia Terranova che ha incontrato (virtualmente) gli alunni di tre classi Prime della scuola media dell’Istituto Comprensivo di Difesa Grande.

L’autrice messinese, tra le altre cose nella cinquina del Premio Strega 2019 con il suo intenso ‘Addio fantasmi’, ha parlato agli studenti del suo ultimo libro, ‘Il segreto’, intessendo con i ragazzi e le ragazze un dialogo coinvolgente e pregno di interesse.

Gli alunni – spiegano dalla scuola – sono stati letteralmente catturati dalle parole della scrittrice, prima ancora che del suo libro di cui pure – leggendolo – si sono appassionati. Il libro ‘Il segreto’ è il racconto avvincente di una bambina di 11 anni (proprio come loro, ndr) e del suo segreto, appunto. L’incontro è stato l’occasione, per le tre classi prime della secondaria di primo grado coinvolte, per intraprendere due laboratori. Uno di narrativa, seguito dalle rispettive insegnanti di Italiano – le professoresse Debora Tambone, Stefania Cercia e MariaTeresa Massimo –, e uno di disegno illustrativo tenuto dalla docente Carla Di Pardo, peraltro referente dell’intero progetto che si inserisce nell’ambito dell’iniziativa nazionale #ioleggoperchè2021. Così la prof Di Pardo: “È stato un momento di riflessine, di condivisione, ma anche un momento emozionale nato dall’amore per i libri e per la lettura”.

E dell’amore per i libri e la lettura ha parlato anche Nadia Terranova. “La scuola comunica con i grandi della scrittura per coltivare futuri interessi che spesso nascono proprio sui banchi di scuola” ha affermato l’autrice che ha confessato di aver scoperto la scrittura proprio attraverso la lettura, in particolare durante la scuola primaria.

Soddisfazione da parte degli organizzatori dell’evento, molto apprezzato dagli alunni che hanno interagito con la scrittrice ponendole diverse domande. Lei ha risposto a tutte le loro curiosità, e i ragazzi le hanno mostrato i loro disegni rappresentativi dei loro personali “segreti”.

L’incontro si è avvalso della collaborazione con la libreria “Il Vecchio e il Mare” di Emiliana Erriquez che ha mediato il dialogo tra gli alunni e la scrittrice.