L’Ente di Formazione “IPSSAR con IPSSA” (Alberghiero di Termoli, ndr), accreditato presso la Regione Molise, ricorda che il 15 novembre 2021 (entro le ore 13.00) è l’ultimo giorno per iscriversi al percorso formativo denominato “Tecnico della Salvaguardia dell’ambiente marino”.

Il corso è rivolto al numero massimo di 15 allievi di età compresa tra i 18 e i 65 anni, non in pensione, ed in possesso dei seguenti requisiti:

Soggetti inoccupati, disoccupati ed eventualmente occupati nel settore privato (compresi i lavoratori autonomi), residenti sul territorio della Regione Molise ed in possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado.

La partecipazione al corso è completamente gratuita per i disoccupati e gli inoccupati, ai quali la Regione Molise riconosce un voucher formativo di 3 euro per ogni ora di presenza effettiva, purché il corsista frequenti almeno l’80% del percorso formativo.

L’obiettivo della proposta formativa in oggetto è la creazione di una nuova figura professionale che si inserisce nel mercato locale come “anello di congiunzione” tra le esigenze della salvaguardia della salute, gli Enti locali e istituzionali a ciò preposti, e aziende operanti nel settore di riferimento. Il percorso, quindi, attraverso la formazione di specialisti del settore di riferimento offre importanti occasioni future di inserimento e reinserimento nel mondo lavorativo, in particolare nel settore della green e blue economy.

Tutti i dettagli relativi alle modalità di iscrizione, modalità e tempi di selezione dei candidati, sede e inizio dei corsi sono reperibili presso il seguente sito web dell’Ente: www.alberghierotermoli.edu.it