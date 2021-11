Su e Giù ‘mon amour’: emozioni forti per il ritorno della corsa più amata

Cosa ti manca di più della Su e Giù? State certi che molti campobassani risponderanno così: il vociare impazzito alla partenza e i sorrisi genuini delle migliaia di atleti per un giorno. Torna la corsa più amata, in grado di coinvolgere un’intera cittadinanza, e molti arriveranno dai centri limitrofi. Il capoluogo torna ad ospitare la longeva manifestazione podistica ideata nel 1974 dal compianto Nicola Palladino, il papà della Su e Giù.

La pandemia ha interrotto il filo lo scorso anno. L’edizione numero 47 è stata, diciamo così, virtuale, ma ugualmente sentita dall’organizzazione del Gruppo Sportivo Virtus Campobasso. Il 2021 è però il vero anno della rinascita, della ripartenza. Mai titolo della manifestazione fu più azzeccato: “E quindi uscimmo a riveder le stelle…”. Riferimento esplicito all’ultimo verso dell’Inferno e del sommo Dante.

Quest’anno, oltre alla tuta e alle scarpette da ginnastica, bisognerà portare con sé la mascherina: andrà indossata prima della partenza, all’arrivo e nei primi 500 metri del tracciato. Il percorso è stato leggermente rivisto: sono state preferite le strade più ampie, nelle quali è possibile distanziarsi ed evitare assembramenti. Per limitare le occasioni di assembramento, non saranno allestiti i classici ristori lungo il percorso e all’arrivo.

Resta invece confermato l’impianto classico della manifestazione: lungo il percorso saranno infatti presenti le band che, con la loro musica, allieteranno il transito dei partecipanti nei vicoli e nelle piazze più caratteristici del centro storico; ogni partecipante riceverà, come di consueto, un pacco contenente prodotti offerti dagli sponsor della manifestazione e, ovviamente, la ormai irrinunciabile medaglia ispirata ad un’opera del compianto maestro Domenico Fratianni, grande amico della Virtus.

La partenza è fissata alle 10 in piazza della Vittoria, poi il serpentone colorato si snoderà lungo corso Vittorio Emanuele, piazza Pepe, via Mazzini, piazza Cesare Battisti, via Veneto, piazza Cuoco, via Umberto, ancora via Mazzini, via Sauro, via Garibaldi, via Cardarelli, via Larino, via degli Orefici, e poi su verso porta Mancina e porta San Paolo. Dopo viale del Castello, si imbocca via Garibaldi e ci si dirige verso il campo ‘Nicola Palladino’ e la zona di contrada Selvapiana. Si ritorna in centro da piazza Venezia, porta Sant’Antonio Abate, piazza dell’Olmo, via Pennino, Largo San Leonardo. Infine, si prosegue verso via Marconi, via Roma e corso Vittorio Emanuele fino all’arrivo in piazza Municipio. In tutto 8 chilometri.

Previste modifiche alla viabilità come prevede l’ordinanza del capo della Polizia Municipale.

ordinanza viabilità in occasione della Su e giù 2021

E allora, è tutto pronto. La Su e Giù torna ad essere protagonista, anzi parte integrante e fondamentale della città capoluogo. E lo farà in grande stile, come al solito. Gli ultimi vincitori dell’edizione 2019 furono Ivan Di Mario tra gli Uomini e Letizia Di Lisa tra le donne.

“Ai tantissimi partecipanti alla corsa podistica – ha detto l’assessore alla mobilità, Simone Cretella – va l’invito a raggiungere la zona del centro città a piedi e, per chi proviene dalle zone periferiche o da fuori città, ad utilizzare i parcheggi a margine del centro (parcheggio Cus via Manzoni, area Parco dei Pini, via Insorti d’Ungheria, via Colitto, scalo ferroviario, piazza Venezia, ecc…), per posteggiare la propria auto senza raggiungere necessariamente il centro dove, peraltro, la disponibilità di parcheggio sarà ridottissima, soprattutto nelle principali strade di passaggio della corsa dove, peraltro, ci sarà il divieto di sosta con rimozione”.