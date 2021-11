Stadio a 14mila posti, si apre gara d’appalto per i lavori al settore Distinti

Il Comune di Campobasso ha approvato la determina con cui si apre la gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori allo stadio di Selvapiana. Si tratta della seconda tranche, quella per complessivi 700mila euro, che la Regione ha recuperato dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2000-2006. Nello specifico, il bando si riferisce ai lavori edili che dovranno essere svolti nel settore dei Distinti, chiamato Tribuna Monforte.

L’importo complessivo di questo tipo di lavori è di 239mila euro circa e nel dettaglio bisognerà procedere con i seguenti step: la demolizione delle parti ammalorate del copriferro con spazzolatura, trattamento dei ferri di armatura, ripristino delle strutture in calcestruzzo e della funzionalità dei servizi igienici riservati al pubblico e posti a ridosso dei distinti. Per questo tipo di lavorazioni si prevede la cosiddetta procedura negoziata, senza bando ma consultando cinque operatori economici e, in questo caso specifico, mediante applicazione del prezzo più basso e usufruendo del Mepa (mercato elettronica della pubblica amministrazione).

E il resto dei lavori? Sarà chiaramente portato a termine nei prossimi mesi e riguarderà soprattutto due macro-capitoli: in primis, il sistema controllo accessi, ovvero l’installazione ai cancelli dei tornelli elettronici, per i quali sono previsti 147.500 euro. Quasi 96mila euro sono stanziati per opere di impiantistica e infine 94mila per i seggiolini in plastica da applicare sugli spalti dello stadio.

Con l’esecuzione dei lavori previsti nel progetto, la capienza complessiva arriverà a circa 14mila spettatori totali, ampiamente sufficienti per ospitare la Nazionale. A giugno è stata programmata una gara dell’Under 21 se tutta l’opera venisse completata. Attualmente, lo ricordiamo, si è raggiunta quota 7.500 grazie alla prima tranche di lavori svolti.

I varchi di accesso del pubblico sono sette e tutti saranno dotati di doppi tornelli in acciaio zincato, corredati di sistema elettronico di verifica di regolarità del titolo di accesso: gli operatori saranno dotati di metal detector portatili.

I dettagli degli spettatori. Curva Nord secondo anello 2306 spettatori, Curva Nord primo anello 1361, Tribuna coperta secondo anello 923, Tribuna coperta primo anello 1568 (compresi 40 stalli per portatori di handicap su sedie a rotelle), Tribuna scoperta Monforte (distinti) secondo anello 3980, Tribuna scoperta Monforte (distinti) primo anello 1568, Curva sud primo anello (ospiti) 655, Curva sud primo anello (locali) 617, Tribuna laterale sud 520, Tribuna laterale nord 520.