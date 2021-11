Spike, partenza da grande. Sabato al PalaVazzieri arriva il Cosenza penultimo

Domani, 30 novembre, l’EnergyTime Spike Devils Campobasso tornerà al PalaVazzieri per riprendere gli allenamenti. Via alla settimana tipo che condurrà la capolista del girone L del campionato di Serie B verso la gara interna contro il Cosenza. La vittoria a Taviano e il rinvio per maltempo di Cosenza – Leverano hanno consegnato la vetta della classifica ai molisani.

Sabato in provincial di Lecce prestazione convincente per i ragazzi di patron Pulitano che si sono imposti 3 set a 0 (19-25/18-25 e 18-25). Dopo i primi scambi equilibrati l’Energytime Spike Campobasso ha allungato e amministrato il risultato. Mister Maniscalco per la seconda gara consecutiva ha confermato Santucci nel ruolo di schiacciatore e Maiorana libero. Picardo in distinta solo per onore della firma, maglia da titolare affidata a Sulmona.

Una gara dove lo staff tecnico ha fatto ruotare tutti gli uomini, nel terzo set spazio a Cannazza e De Socio. Il tecnico dei molisani ha commentato la prestazione: “Fin dall’inizio del campionato ho chiesto ai ragazzi di non sottovalutare mai l’avversario – spiega Maniscalco -. Sabato abbiamo affrontato il Taviano, ultimo in classifica a quota zero, proprio per questo ho chiesto attenzione. I ragazzi hanno avuto un buon approccio alla gara e siamo riusciti a raggiungere i tre punti”.

Sul cammino della Spike un’altra avversaria sulla carta agevole: il Cosenza penultimo in graduatoria. Una gara dal sapore speciale proprio per il tecnico dei molisani che ha militato dal 1992 al 2005, con qualche intervallo, tra le fila dei calabresi. “Ricordo con piacere il mio passato da giocatore con il Cosenza dove siamo arrivati a disputare fino alle Serie B1 – prosegue -. Sarà una partita importante, non decisiva. Sappiamo l’importanza per la nostra classifica”.

Sabato al PalaVazzieri con primo servizio alle ore 18:00 EnergyTime Spike Devils Campobasso-Cosenza, come sempre ingresso gratuito com obbligo di prenotazione del posto.