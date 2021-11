Spidy è tornato a casa.

Pubblichiamo il messaggio del lettore che aveva chiesto aiuto per il ritrovamento del gattino Spidy

Spidy finalmente è tornato a casa sano e salvo… grazie all’aiuto della lettrice che ha segnalato la presenza del gattino in via Arno 26, e grazie a voi di SOS animali di Primonumero per il vostro coordinamento.

Queste cose, che sembrano piccolezze ma in realtà non lo sono, aiutano a far capire con piacere che c’è ancora sensibilità ed altruismo in questo mondo che sembra anonimo e freddo.

Grazie ancora a tutti.