Spettacolo della natura: due fenicotteri rosa avvistati a Campomarino

Due fenicotteri rosa sono stati avvistati nelle scorse ore a Campomarino. Ne dà notizia l’associazione Ambiente Basso Molise, che riferisce come uno dei due esemplari sia già stato avvistato in Italia negli anni passati. Anche per il Molise non si tratta di una novità assoluta, nel senso che avvistamenti di fenicotteri rosa erano avvenuti più volte a Termoli, Petacciato e Campomarino, anche se prevalentemente a fine estate, nel mese di settembre, come probabile effetto del cambiamento climatico.

“Sono arrivati da due giorni e sostano a Campomarino – scrive Luigi Lucchese -. Uno dei due non lo si vedeva dal 2016. Infatti l’ultimo avvistamento è stato rilevato in provincia di Ravenna da Giuseppe R. e Gabriella D. il 2 luglio del 2016. Da allora nessuna notizia.

Oggi (ieri 9 novembre, ndr) i volontari di Ambiente Basso Molise lo hanno avvistato e segnalato (tramite Marco Carafa), all’Istituto di ricerca per la conservazione delle zone umide del Mediterraneo”.

Lucchese spiega perché uno dei due esemplari è conosciuto. “Il nostro fenicottero è nato in Francia ed è stato inanellato il 18 luglio 2001 come pulcino non volante presso le Bocche del Rodano (Bouches-du-Rhône) un dipartimento della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra (Provence-Alpes-Côte d’Azur). Lei, sì perché è una femmina, è stata avvistata per la prima volta in Italia nel 2002 presso le saline di Margherita di Savoia e da allora ha preferito l’Italia visto che i suoi viaggi migratori hanno toccato Ravenna, le saline di Comacchio, Grosseto (Diaccia Botrona), la laguna di Orbetello, Venezia, ancora Ravenna ed oggi Campomarino. Dal 2001 ad oggi ha compiuto migliaia e migliaia di chilometri tutti in Italia a dimostrazione che la nostra nazione rimane un percorso privilegiato e indispensabile per tutti i migratori”.

Qualche nozione in più sui fenicotteri da parte sua. “Il fenicottero, alto fino a un metro e mezzo, è un grande uccello presente praticamente in tutto il mondo. Il fenicottero rosa è tipico delle nostre latitudini, specie tipicamente mediterranea e, nidifica in Italia solo dal 1993, quando i primi nidi sono stati avvistati nell’area di Montelargius, in Sardegna. In seguito, riproduzioni tentate – e spesso riuscite – si sono verificate in Toscana, Puglia, nelle Valli di Comacchio, dove gruppi consistenti di questi uccelli si radunano anche in gran numero in zone umide non lontane da villaggi o aree urbanizzate.

Non è la prima volta che vengono avvistati fenicotteri lungo la costa molisana di certo è stata una gran bella soddisfazione”.