Soccorsi impossibili per gatto ferito a Termoli. Alla fine arriva un veterinario da Isernia

Due donne hanno trovato stamane a Termoli, sulla strada statale 16, un gatto gravemente ferito. Non ci hanno pensato su due volte, bisognava far di tutto per salvare il piccolo animale. Peccato che le cose erano più facili a dirsi che a farsi.

A raccontarlo a Primonumero è la signora Michela. “Mia mamma e mia sorella hanno prestato soccorso ad un gatto investito sulla statale 16 a Termoli, hanno chiamato il 112, che immediatamente ha girato la telefonata all’ASL di Termoli, che però le ha tenute in attesa per più di mezz’ora”. Le due hanno preso il povero micio e si sono recate nei locali dell’Asrem deputati, dove però si sono ‘scontrate’ con un veterinario che, dicono, “non ha fatto nulla per soccorrere il gatto”.

Le due si sono dunque rivolte all’assessore all’Ambiente del Comune di Termoli, Rita Colaci, notoriamente sensibile al tema e che tempo fa, in occasione della presentazione del regolamento cittadino relativo agli animali, aveva giustappunto parlato delle difficoltà (anche economiche) addotte dall’Asrem sulla questione degli interventi di soccorso per gli animali.

“L’assessore Colaci si è immediatamente attivata e ci ha consigliato di rivolgerci ai vigili urbani, per trovare un veterinario reperibile che potesse prendere in carico il gatto. È giunto sul posto il vigile Roberto Petrone, che ha prontamente preso in mano la situazione ed è andato a parlare con il veterinario dell’Asl, il quale, sempre con modi sgradevoli, si è nuovamente rifiutato di prestare un servizio pubblico, adducendo il fatto che gli animali d’affezione non rientrino nelle sue competenze”.

Quindi la ricerca di un veterinario privato, ma anche in quel caso la ‘fortuna’ non è stata dalla parte del gattino. “Abbiamo tentato di contattare i veterinari privati, ma erano tutti chiusi, e l’unica veterinaria reperibile era impegnata con un’altra urgenza”.

Senza perdersi d’animo, le due sono state accompagnate dal vigile Petrone presso il comando della Polizia Locale, “dove l’agente e i suoi gentilissimi colleghi hanno fatto tutto il possibile per risolvere la situazione”.

Peccato che la soluzione non era esattamente a portata di mano. “L’unico veterinario disposto a prendere in carico il gatto si trovava ad Isernia, per cui sono venuti a prenderlo e l’hanno trasportato in clinica, ma le speranze per l’animale sono scarse, avendo sprecato tempo prezioso cercando di trovare qualcuno che potesse soccorrerlo nella zona di Termoli”.

Il gatto – riferiscono le cittadine che hanno provato a fare di tutto perché venisse curato – è stato soccorso verso le 11.30 ed è stato consegnato all’addetto al trasporto solo verso le 14.

“Vorrei con questa storia denunciare la grave carenza di un pronto soccorso per animali sulla zona di Termoli e per portare l’attenzione sul problema, posto che l’Azienda sanitaria pubblica dovrebbe fornire un servizio che invece non è attivo, lasciando che i veterinari privati si facciano carico delle urgenze.

Voglio però esprimere la nostra gratitudine nei confronti dell’assessore Colaci, del vigile Petrone e dei suoi colleghi, che hanno cercato in ogni modo possibile di risolvere la situazione”.