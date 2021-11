Si infortuna l’arbitro, sospesa la partita Sesto Campano-Termoli. Attesa decisione

È nelle mani del giudice sportivo il destino della gara fra Sesto Campano e Termoli calcio che ieri pomeriggio 6 novembre è stata sospesa al termine del primo tempo per un infortunio riportato dall’arbitro. Il direttore di gara Vittorio D’Addato infatti avrebbe preso accidentalmente una gomitata durante una fase di gioco e non se l’è sentita di continuare a dirigere l’incontro valido per la nona giornata del campionato di Eccellenza molisana e all’intervallo ha dichiarato chiusa la partita che in quel momento era sul 1-0 per i padroni di casa grazie a una rete firmata da Di Gregorio.

Secondo regolamento la partita dovrebbe essere ripresa dal 46esimo in una data da stabilire ma non è escluso che si possa ripetere l’intero incontro. Sara quindi il giudice sportivo a stabilire cosa accadrà.

Tutte le altre gare del nono turno sono in programma oggi pomeriggio.

foto pagina Facebook Termoli calcio