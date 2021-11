Scomparsa il 2 novembre

Si allontana da casa e non fa più rientro: ricerche incessanti per una 85enne di Bojano

Da ieri sera, 2 novembre, sono in corso le ricerche di una anziana che vive nella frazione di Castellone a tre chilometri da Bojano. La signora ha qualche problema di salute e i familiari sono molto in ansia per la sua sorte, in più è arrivato un forte maltempo a rendere più complicate le operazioni.

Più informazioni su Ricerche

Ricerche scomparsa

scomparsa Bojano









Sono andate avanti per tutta la notte e proseguono anche adesso, nonostante la pioggia incessante, le ricerche della signora di 85 anni di Bojano che ha fatto perdere le sue tracce nella serata di ieri, 2 novembre. Carabinieri, vigili del fuoco, squadre del Soccorso alpino e speleologico stanno battendo, centimetro per centimetro, l’area di Castellone, una piccola frazione a tre chilometri dal centro matesino. E’ da qui – località Malatesta – che l’anziana si è allontanata. Quando il marito non l’ha vista rientrare ha dato l’allarme: erano circa le 19.30. Con l’utilizzo di due unità cinofile da ricerca molecolare si sta ispezionando la zona con accuratezza. I familiari sono chiaramente molto preoccupati e l’arrivo del maltempo non facilita certo le ricerche. In più la donna aveva qualche problema di salute, difficoltà nel camminare e inevitabili problemi legati all’età avanzata. Foto 3 di 3