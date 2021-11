Si accende il Natale nei paesi del Molise. Pesche, Roccasicura, Montagano, Roccamandolfi, Roccavivara, Conca Casale, Macchia d’Isernia, Venafro, San Giovanni in Galdo, Toro, Campodipietra, Pietracatella e Sesto Campano: questi i tredici paesi che hanno aderito al concorso ‘Illumina e vinci’. Quest’anno partecipa anche la Presidenza del Consiglio regionale del Molise. L’iniziativa, che torna dopo il successo registrato nel 2020 nonostante il lockdown, si svolgerà anche quest’anno.

“Lontani ma vicini”: la regola primaria dell’iniziativa che “è pronta a portare ancora luce e speranza sul nostro territorio coinvolgendo la popolazione nei paesi che hanno aderito al concorso ma mantenendo sempre e comunque alta l’attenzione sulla diffusione del virus”, spiega il direttore artistico Barbara Ruggiero. “Finora tredici paesi hanno dato l’adesione alla manifestazione ma – esplicita – non si escludono ulteriori adesioni prima dell’avvio del contest che accenderà ufficialmente i riflettori sul Natale molisano l’8 dicembre”.

Attraverso il coinvolgimento dei singoli comuni e delle associazioni che operano sul territorio (come le Pro Loco) verrà realizzato un video che mira alla valorizzazione del territorio molisano nel periodo invernale.

Tanti premi in buoni spesa o in doni che, come lo scorso anno, sono messi in palio dai piccoli commercianti locali, dagli esercenti, dei cittadini.

Inoltre quest’anno ci sono due premi in più: oltre a quello assegnato dalla giuria per la miglior installazione luminosa e per il best Social Lighting, ovvero la foto più cliccata sulla pagina Facebook di illumina e vinci, è previsto anche un premio social per tutti i non residenti in Molise, ossia ‘Selfie e Vinci’. In pratica i curiosi che gireranno più comuni illuminati e in ognuno di essi scatteranno un selfie menzionando @illumina_evinci nelle loro stories di Instagram vinceranno un soggiorno in Molise per due persone nel periodo primaverile. Il soggiorno è offerto da strutture ricettive del territorio molisano che verranno indicate nel corso dell’evento.