Sesto Campano-Termoli, il secondo tempo verrà giocato il 17 novembre

45 minuti fa giocare, questo il tempo che rimane per completare Sesto Campano-Termoli, la gara sospesa sabato scorso all’intervallo dell’arbitro Vittorio D’Addato a causa di un infortunio che gli è capitato e che non gli ha consentito di proseguire la direzione della partita valida per il nono turno del campionato regionale di Eccellenza molisana.

Come si poteva prevedere, il giudice sportivo ha stabilito che la gara andrà ripresa dal primo minuto del secondo tempo per poter essere valida. Al momento il Sesto Campano è in vantaggio per uno a zero grazie a una rete segnata da Di Gregorio.

La partita verrà completata mercoledì pomeriggio 17 novembre alle 14,30, quando era in programma il ritorno di Coppa Italia fra Termoli e Campodipietra, match che quindi slitterà.