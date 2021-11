Il semaforo che si trova all’incrocio tra via Tiberio e via San Lorenzo, spesso una ‘croce’ per gli automobilisti, potrebbe tornare presto attivo durante gli orari di entrata e uscita del vicino asilo. Questo per garantire una maggiore sicurezza ai bambini e ai genitori che li accompagnano a scuola. Lo ha deciso oggi il consiglio comunale di Campobasso che ha votato all’unanimità un ordine del giorno che era stato presentato dal capogruppo Pd Giose Trivisonno. Il provvedimento “invita l’Amministrazione a valutare, attraverso i propri tecnici e discutendone nella competente commissione consiliare, l’eventuale possibilità di far installare un semaforo da tener acceso solo durante gli orari scolastici di entrata e uscita, nei pressi dell’incrocio tra via Tiberio e via San Lorenzo, per normare il traffico della zona e non pesare sugli agenti di Polizia Locale”.

L’assise inoltre ha osservato, su richiesta della consigliera Giuseppina Passarelli, un minuto di silenzio per tutte le vittime di Nassiriya che proprio il 12 novembre del 2003 persero la vita nel feroce attentato in Iraq.

Bocciata invece la mozione dei consiglieri Chierchia, Salvatore e Trivisonno (PD) e Battista (La Sinistra per Campobasso) sulla situazione di pericolosità di incroci e strade cittadine, già ampiamente discussa nel corso della seduta di lunedì: 6 voti a favore e 17 contrari.

Approvata poi all’unanimità la mozione del consigliere di Forza Italia, Domenico Esposito, che proponeva una riunione congiunta del Consiglio Comunale con il Consiglio Comunale dei Bambini.