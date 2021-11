Se il teatro di Ibsen diventa un viaggio psichedelico. Il ‘trip’ di Peer Gynt si fa trailer

Oggi vogliamo presentarvi uno spettacolo teatrale (tratto da un poema drammatico della seconda metà dell’Ottocento) con un trailer, stile film. Strano? No se parliamo del Peer Gynt Trip prodotto dalla Compagnia del Loto. In ogni caso, guardare per credere.

Vi sembrerà di essere catapultati, appunto, nella presentazione di un’opera cinematografica, con tanto di colonna sonora dirompente e avvincente.

D’altronde lo spettacolo PeerGynTrip (o se si preferisce Peer Gynt Trip) è un adattamento teatrale assolutamente fuori dagli schemi. La favola del giovane Peer Gynt (interpretato da una bravissima Eva Sabelli), nato dalla penna dell’autore norvegese Henrick Ibsen, in questa brillante produzione molisana con la regia di Stefano Sabelli diventa un viaggio psichedelico, a tratti – si potrebbe dire – lisergico, davvero eccezionale.

“Lo spettacolo del Loto – scrive la Compagnia – si propone come un caleidoscopio di visioni fantastiche e irresistibili mutamenti scenici, dove la vita di Peer – personaggio che interpreta anche tutte le sfide romantiche dell’uomo ottocentesco alle prese con la rivoluzione industriale e la modernità – si snocciola come uno schioccare di dita che mette in comunicazione in uno stesso tempo, visibile e no, tutte le età dell’uomo, sfogliate come gli strati di una cipolla, alla ricerca di un cuore che – come l’isola – non c’è”.

Mondo dei troll, Sfingi egiziane parlanti, rossi tramonti del Nord Africa e odalische nel deserto, c’è davvero di tutto in questo racconto-trip. “PeerGynTrip è un racconto immaginifico che si sovrappone sempre a se stesso e che in questa messa in scena trova la giusta dimensione nella scenografia mobile e funzionale di Francesco Fassone. Un grande patchwork di pelli e pellicce miste, che ricorda le renne che Peer racconta di cacciare e che, assemblate insieme, coprono una superficie di circa 8 metri quadri. Un enorme telo, azionato a vista attraverso più di 20 tiri dagli stessi attori, che crea, nello spazio scenico, un gioco di volute e architetture sempre diverse”. Una stupefacente scenografia insomma, altra irresistibile protagonista di questo spettacolo teatrale. Anche in questo caso: vedere per credere.

Uno spettacolo imperdibile, che inaugura la stagione teatrale del Fulvio di Guglionesi domenica 7 novembre alle 18. Di seguito la locandina completa degli eventi.