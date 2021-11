Scuole chiuse a Guglionesi per una settimana: sindaco firma ordinanza di concerto con Preside e Asrem

Alla fine di un’altra giornata di confronti, valutazioni e diverse posizioni sul tavolo, è stata presa la decisione di chiudere le scuole per una settimana. Succede a Guglionesi, il comune molisano che al momento registra il cluster più numeroso fra i bambini, con 51 casi accertati da tampone molecolare (dato fornito da Asrem) relativi in larghissima percentuale proprio agli alunni della materna e delle elementari. Va precisato che le condizioni di salute sono buone e non ci sono situazioni – al momento – che richiedono il ricovero.

Tuttavia per in via precauzionale e per consentire di completare lo screening in totale sicurezza, nonchè di rispondere in parte alle paure della popolazione (sia ieri che oggi sono stati pochi i bambini in età scolare che i genitori hanno accompagnato a scuola per timore del contagio), il sindaco Mario Bellotti, d’intesa con il dirigente scolastico dell’Omnicomprensivo di Guglionesi Patrizia Ancora ha firmato nella serata odierna l’ordinanza sindacale di chiusura dei plessi A e B delle scuole Nido, Infanzia, Primaria e secondaria di primo grado. In pratica micronido, materna, elementari e medie.

Le scuole resteranno chiuse da mercoledì 24 novembre a martedì 30 novembre 2021 e gli studenti interessati dal provvedimento seguiranno le lezioni in modalità di didattica a distanza, secondo le indicazioni del dirigente scolastico. Pur essendo la decisione di chiudere le scuole una prerogativa dei dirigenti di Istituto, come da protocollo ministeriale, nel caso specifico di Guglionesi è stata presa una decisione straordinaria dopo aver sentito, oltre al parere della preside, le autorità sanitarie e in modo particolare la responsabile del dipartimento igiene e prevenzione la dottoressa Carmen Montanaro e il dottor Pierpaolo Oriente, che naturalmente si sono interfacciati direttamente con il direttore Generale Asrem Oreste Florenzano.

“Si tratta di una decisione presa in via cautelare – spiega il primo cittadino Mario Bellotti – che al momento ha durata di una settimana, tempo che ci consentirà di completare il tracciamento”. Resta sempre valido l’invito alla massima cautela, all’utilizzo delle misure di sicurezza e a rispettare, per i contatti stretti di positivi, l’obbligo di quarantena.