Scontro frontale, poi lo schianto contro un platano: muoiono due ventenni, una è molisana

Si chiamava Paola Carrozza e aveva soltanto 21 anni la vittima molisana dell’incidente mortale avvenuto ieri sera, martedì, poco dopo le ore 20 ad Argenta, provincia di Ferrara. Deceduta anche l’amica Marialuisa Sibillio di 20 anni, mentre la terza ragazza che viaggiava con loro, la conducente della Mitsubishi Colt che si è scontrata con una Hyundai Kona, è in condizioni gravissime in ospedale.

FOTO il Resto del Carlino

Una tragedia che ha investito in pieno la comunità di Santa Croce di Magliano, il paese di Paola e della sua famiglia che si era trasferita in Emilia-Romagna per ragioni di lavoro. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, riportata dalla cronaca di Ferrara, le due vetture si sono scontrate, quindi la Colt ha impattato contro un albero con un urto violento e fatale.

E’ accaduto in via Matteotti, nel comune di Argenta dove peraltro Paola risiedeva. A favorire l’incidente anche le condizioni climatiche e l’asfalto bagnato per la pioggia. Ferito anche il conducente della Cona, ma in maniera non grave. Intervenuti carabinieri, agenti della Municipale e vigili del fuoco. L’uomo alla guida dell’altra vettura è un meccanico del Ravennate che al quotidiano Il Resto del Carlino ha raccontato di aver visto l’auto che sbandava in curva e che ha invaso la corsia opposta. La sua testimonianza riferisce di aver fatto il possibile per evitarla, ma alla fine lo schianto sarebbe stato inevitabile: la Mitsubishi si è girata su se stessa finendo contro un platano.

I corpi delle due ragazze sono stati trasferiti alla medicina legale di Ferrara, il magistrato deve valutare se effettuare l’autopsia.