Scomparsa anziana di 85 anni: ricerche a Castellone di Bojano

L’allarme è stato lanciato dal marito: è stato lui a chiedere aiuto al 115 perchè la moglie non era rientrata in casa. Intorno alle 19.30 di oggi – 2 novembre – è stata attivata la macchina dei soccorsi e sono iniziate le ricerche di una anziana donna di 85 anni che vive a Castellone, una frazione che dista circa tre chilometri da Bojano.

Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso e i carabinieri del Comando di Bojano.

A Castellone, piccola comunità matesina in cui tutti si conoscono, sono momenti di grande apprensione per le sorti della signora. Il buio purtroppo non facilita le ricerche. E poi ci sono timori legati anche alle temperature piuttosto fredde che si registrano in questo periodo nelle aree interne della regione.