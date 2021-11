Sta creando un po’ di disagi quest’oggi a Termoli lo sciopero del settore Ambiente che era stato proclamato dai sindaci e al quale hanno aderito diversi lavoratori della ditta Rieco Scarl Sud.

Le buste dell’umido poste fuori dalle abitazioni e dalle attività del centro storico di Termoli sono ancora lì, sotto la pioggia, quando è ormai trascorsa l’intera mattinata ed evidentemente non verranno ritirate per mancanza di addetti.

Inevitabile per i residenti e per gli operatori del settore ristorazione qualche disagio con l’esigenza di dover riprendere i propri rifiuti e attendere il prossimo giorno stabilito per l’organico – mercoledì 10 novembre – per poterlo finalmente gettare.

A questo si aggiungono poi i soliti incivili che lasciano le buste di rifiuti non differenziati a ridosso dei cestini porta rifiuti o addirittura in strada, come sta avvenendo al Borgo vecchio, dove stamane Termoli non fa proprio una bella figura.