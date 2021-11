Schianto mortale alla rotatoria sulla Ss 16, un anno fa lì ha perso la vita una 17enne di Termoli

Ancora un incidente costato la vita a una persona all’altezza della rotatoria posta al confine tra San Salvo Marina e Montenero di Bisaccia. E’ accaduto questa mattina, 2 novembre, quando un 63enne residente a Vasto è morto all’incrocio della’Adriatica con contrada Stazione e via Andrea Doria.

Tre le autovetture coinvolte nel sinistro che si è verificato poco dopo le ore 6, e due i feriti soccorsi dalle ambulanze del 118. Per il terzo conducente non c’è stato invece nulla da fare. Ferita, e in maniera seria, anche una giovane donna di 28 anni di Termoli che viaggiava su una Peugeot che si è scontrata contro una Ford Fiesta.

Sul posto i vigili del fuoco di Vasto e i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile che hanno eseguito i rilievi in quel punto, particolarmente funesto per la sicurezza degli automobilisti. Proprio all’altezza di quella rotatoria un anno fa – era il 17 ottobre del 2020 – una diciassettenne di Termoli è morta nell’impatto di una Fiat Panda contro un pilastro. Era sera e l’utilitaria con dentro 4 ragazzi tra cui la giovanissima Sara Favia ha impattato con violenza contro la barriera di cemento e la ringhiera. Un lutto che continua a creare sofferenza e suscita diversi interrogativi sulla sicurezza di quella rotonda, percorsa giornalmente da centinaia di molisani per ragioni di lavoro e studio.