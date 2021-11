Scale a chiocciola per interni ed esterni: ottimizzare tempi e spazi

Le scale a chiocciola sono un complemento d’arredo molto particolare e si differenziano dalle altre tipologie di scale perché si sviluppano in verticale attorno ad un palo centrale, anziché in orizzontale. A questo palo vengono poi fissati i gradini e ai gradini verrà fissata la ringhiera, rendendo la scala a chiocciola ideale sia per gli interni che per gli esterni ma soprattutto risulta l’opzione migliore per ottimizzare uno spazio non troppo ampio. Questo proprio perché, sviluppandosi attorno ad un palo, la scala a chiocciola riduce l’ingombro orizzontale a favore di quello verticale, riducendo di molto l’ingombro.

Le scale a chiocciola per interni però, nonostante le dimensioni ridotte, devono comunque garantire solidità e stabilità ecco perché è fondamentale affidarsi sempre a ditte serie e con esperienza sul campo.

Un altro pregio delle scale a chiocciola da non sottovalutare è che garantiscono un montaggio semplice e veloce, evitandoci quindi la seccatura di avere lavori in casa per giorni o addirittura settimane. Ultimo, ma non per importanza, aspetto essenziale della perfetta scala a chiocciola è ovviamente quello di saper appagare anche il senso estetico permettendoci di ottenere un ambiente abitativo gradevole, elegante e sicuro al tempo stesso.

Scale a chiocciola per interni ed esterni: materiali e tipologie

A seconda che vadano posizionate all’esterno o all’interno ovviamente cambieranno i materiali utilizzati per le diverse tipologie di scale a chiocciola. Per gli interni sarà sufficiente una scala a chiocciola non troppo pesante, quindi realizzata anche in legno leggero o massello e con diverse opzioni di verniciatura, sia per il palo centrale, che per il corrimano nonché per i gradini.

Per quanto riguarda gli esterni sarà necessaria invece una scala a chiocciola con una struttura molto più robusta, realizzata con materiali resistenti alle intemperie e agli agenti atmosferici, anche i più aggressivi. È consigliabile scegliere quindi una scala a chiocciola in acciaio verniciato e sottoposto a trattamenti particolari, come la zincatura a caldo e la verniciatura a polveri poliestere per uso esterno, in modo da garantire sicurezza e longevità alla vostra scala. Anche in questi casi sarà ovviamente possibile scegliere tra più colori per la verniciatura dei vari componenti, assicurandosi però che siano vernici resistenti agli agenti atmosferici. Questo renderà la vostra scala a chiocciola estremamente personalizzabile e adattabile ad ogni esigenza progettuale.

Scale a chiocciola per gli amanti del fai-da-te

Come anticipato sopra, le scale a chiocciola per interni hanno come altro pregio quello di un montaggio semplice e veloce, tanto da poter essere anche assemblate col fai-da-te. Per chi vuole cimentarsi in questa piccola impresa e provare soddisfazione nel costruire da sé la scala, esistono le scale in kit che ti permettono di realizzare in autonomia la tua scala a chiocciola, anche senza essere degli esperti del settore. Basterà seguire con attenzione le istruzioni e il gioco è fatto! Anche in questo caso si potranno scegliere diversi colori, materiali e dimensioni, nonché scegliere la fascia di prezzo più adatta a ognuno di noi.

Con le scale a chiocciola da interno Fontanot sicurezza, eleganza e semplicità di montaggio sono garantite per vivere un ambiente abitativo unico e personalizzato!