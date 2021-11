Nell’ambito degli eventi organizzati dal Comune di Campobasso in occasione della #SERR2021 – Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti – venerdì 26 novembre, alle ore 18 presso i locali della BiblioMediaTeca comunale in via Roma, si terrà un laboratorio pratico per la realizzazione in casa del sapone naturale.

Il laboratorio sarà tenuto dalle operatrici dell’Anffas di Campobasso, associazione che riunisce genitori di ragazzi con disabilità affetti da disturbi del neurosviluppo, che da anni promuove il progetto “Operazione mani pulite” con l’obiettivo di recuperare e tramandare la tradizione e l’arte del saper fare e della manualità, anche a fini terapeutici e con una particolare attenzione alla tutela dell’ambiente spesso messo a rischio proprio dall’uso indiscriminato di saponi industriali e dalla produzione di incredibili quantità di plastica, flaconi ed imballaggi di ogni tipo.

Il laboratorio sarà aperto al pubblico, nei limiti della capienza della sala e delle restrizioni legate all’emergenza sanitaria (green pass e mascherina obbligatori).