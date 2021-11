Nella baraonda di contagi e in quella che taluni chiamano quarta ondata – alcuni trovano questa definizione prima di senso, e che siamo e saremo invece ancora soggetti a ‘dossi e cunette’, piuttosto – il Molise tiene, ancora. Rispetto alla settimana scorsa le nuove diagnosi di infezione – in senso assoluto e relativo rispetto ai tamponi – sono aumentate ancora un po’ ma nulla di eccezionale.

Vediamo allora i dati della prima settimana di novembre (1-7). I contagi sono stati 60 rispetto ai 52 e ai 56 delle settimane precedenti. Il tasso di positività si è alzato e in settimana ha avuto una media del 2.5% (contro il 2% circa delle precedenti due settimane) ma è un aumento piuttosto contenuto, sebbene da non sottovalutare, anche perché più ci inoltreremo nella stagione invernale (con tutti gli annessi e connessi del caso) più la curva potrebbe aumentare.

Il dato forse più importante di tutti rimane quello delle ospedalizzazioni, e anche qui il Molise ha una situazione stabile. Ci sono stati negli ultimi 7 giorni 2 ricoveri in Malattie Infettive (quella che a livello nazionale viene chiamata ‘area medica’) e contestualmente nessuna dimissione. La settimana scorsa c’erano stati 2 ricoveri più un trasferimento di reparto (da Malattie Infettive a Rianimazione) per un aggravamento clinico. Purtroppo quell’aggravamento qualche giorno fa ha portato alla morte del paziente, un uomo di 60 che – ricordiamo – non era vaccinato. Venerdì scorso sono state segnalate dall’Asrem altre due vittime con il Covid-19: due donne, entrambe di 96 anni, una ricoverata in Infettive e una spirata nella sua abitazione. Ma è chiaro che la loro morte ha a che fare molto più con ragioni di età.

La prima settimana di novembre ha portato 31 guarigioni, dunque circa la metà dei nuovi contagi. Il ‘bilancio’ degli attuali positivi è pertanto aumentato: ormai si è stabilmente sopra quota 100 e il dato di domenica sera riferiva di 141 persone in Molise con il Sars-Cov-2. Nell’ultima settimana Campobasso (con 19 casi) e Isernia (con 15, di cui molti minori) hanno evidentemente fatto lievitare il dato complessivo. Di questi positivi solo 7 sono in ospedale per le conseguenze del virus: 6 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva (una settimana prima erano rispettivamente 6 e 2. Quanto a vaccinazioni, in una settimana ne sono state fatte circa 8.700, ma di queste ben l’82.5% è rappresentato da terze dosi (più di 7.150 in 7 giorni).

Al momento in cui si scrive la situazione dei vaccinati (con due dosi o monodose) in Molise è questa:

Over 80: 90.94% di cui 57.67% con terza dose

70-79: 95.34% di cui 14.4% con terza dose

60-69: 93.33% di cui 11.92% con terza dose

50-59: 89.86% (89.52%)

40-49: 84.75%

30-39: 72.81%

20-29: 74.36%

12-19: 73.71%

La fascia dei trentenni rimane quella più scoperta dall’immunizzazione, e ormai è un dato consolidato.

Complessivamente, in Italia ha completato il ciclo vaccinale oltre l’83.5% della popolazione, e più dell’86.5% ha ricevuto la prima dose. In Molise si è quasi raggiunta quota 476mila somministrazioni totali e le terze dosi ammontano a quasi 29mila.