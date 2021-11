Sala e Sbarra, due ‘big’ molisani sul palco del più importante live music club d’Italia 

Luci su Milano. Non solo per la Prima della Scala che aprirà la stagione teatrale con il ‘Macbeth’ di Giuseppe Verdi’. Il 7 dicembre c’è un altro valido motivo per puntare i riflettori sul capoluogo lombardo: nel giorno di Sant’Ambrogio, nel più importante live music club d’Italia, il Blu Note, si esibiranno due grandi artisti che il Molise conosce e apprezza. Parliamo del pianista Simone Sala e del batterista Oreste Sbarra.

Nel famoso locale milanese approdano per la prima volta Sala e il suo Double Drums Sextet, che probabilmente qualcuno ha avuto già la fortuna di ascoltare a Oratino in occasione dell’edizione del 2021 del Mac in una serata di musica di altissimo livello.

Oltre che da Simone Sala e Oreste Sbarra, completano il sestetto Flavio Boltro alla tromba, Alex Battini alla batteria, Maurizio Rolli al basso e Alessandro Florio alla chitarra.

Il debutto sul palco del famoso live club “in una data importantissima per tutti i milanesi: la festa del patrono Sant’Ambrogio che coincide con la tradizionale “Prima” della Scala”, osserva Simone Sala nell’annunciare l’evento. “Un atto di “fiducia” da parte del più importante live music club della Penisola oltre che di Milano, per un’occasione di rilievo”.

Il repertorio andrà dal jazz, al latin fino a remake di autori come Michel Petrucciani e Pino Daniele. Uno spettacolo, un set che unisce suoni, ritmica di umori e colori.

I molisani che vivono a Milano o i fan del sestetto che non vogliono perdersi questo emozionante appuntamento possono consultare per informazioni e biglietti il sito del Blue Note oppure contattare il numero 02 69016888.