Ripetizioni scolastiche online: anche in Molise spopola GoStudent

In questi ultimi anni si è parlato spesso di DAD: con l’arrivo della pandemia in Italia la didattica a distanza ha costretto famiglie e studenti a confrontarsi, spesso per la prima volta, con un metodo del tutto innovativo. Seguire le lezioni a distanza non è stato facile, in un primo momento, specialmente per quei bambini e quei ragazzi che non avevano gli strumenti. Con il passare del tempo tuttavia anche la DAD ha iniziato a dimostrare i propri lati positivi e sempre più famiglie sono entrate in sintonia con questo metodo di insegnamento rivoluzionario.

I vantaggi della didattica a distanza sono stati talmente evidenti che le stesse ripetizioni scolastiche, oggi, si fanno sempre più spesso online. Ne è la dimostrazione il grandissimo successo riscosso anche in Molise dalla piattaforma di e-learning GoStudent, che nel giro di pochi mesi ha raccolto moltissimi nuovi iscritti. Scopriamo allora come funziona questo servizio e perché sta letteralmente spopolando.

GoStudent: come funziona la piattaforma per le ripetizioni online

GoStudent è una piattaforma specializzata in e-learning, punto di riferimento per coloro che hanno bisogno di ripetizioni online o di lezioni private a distanza. Principalmente, il servizio è rivolto ai bambini delle elementari e delle medie: i genitori possono attivare un abbonamento, acquistando un pacchetto di lezioni, in modo da avere un insegnante a disposizione per far fare ripetizioni ai propri figli o anche semplicemente come aiuto compiti. Tutto si svolge online, attraverso il metodo ormai più che collaudato dell’e-learning e vengono messi a disposizione di ogni studente gli strumenti utili per ottenere la massima efficacia nella gestione delle lezioni a distanza.

Prima di tutto, quando ci si registra alla piattaforma viene programmato un incontro conoscitivo che permette di comprendere le reali necessità dello studente ed assegnargli così un tutor di riferimento. Questo consente di sviluppare un percorso formativo personalizzato, che comunque può essere corretto e modificato in corso d’opera senza alcun problema. Gli stessi insegnanti si possono sostituire, qualora lo studente non dovesse trovarsi bene: cosa che accade di rado perché i tutor di GoStudent sono selezionati e sono tutti estremamente competenti.

Perchè GoStudent è così popolare?

GoStudent, come abbiamo accennato, sta crescendo in modo esponenziale in Italia: l’azienda ha origini austriache ed è approdata nel nostro Paese di recente, riscuotendo un successo del tutto inaspettato. Ma perché GoStudent è così popolare? Perchè piace così tanto a studenti e genitori? Semplice: innanzitutto perché mette a disposizione tutti gli strumenti utili per rendere efficaci al massimo le lezioni a distanza come ad esempio lavagne digitali, condivisione dello schermo, possibilità di registrare e via dicendo.

Oltre a questo, GoStudent si avvale di insegnanti altamente qualificati in ogni materia dunque si riesce sempre a trovare il tutor più adatto alle specifiche esigenze dello studente.

È però anche la stessa organizzazione del servizio che piace moltissimo anche ai genitori, in quanto si possono sempre monitorare i risultati dei propri figli, si ricevono costantemente feedback sul loro grado di attenzione, sul tempo impiegato nel fare i compiti e via dicendo. Tutto questo, a prezzi effettivamente molto vantaggiosi.