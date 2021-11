Ripartono gli open day in presenza alla Campolieti di Termoli

Open Day in presenza, a partire da venerdì 19 novembre 2021, presso la Scuola Primaria Paritaria N. M. Campolieti di Termoli.

Ad accogliere genitori e bambini ci saranno i coordinatori e i docenti, che spiegheranno le attività e le metodologie didattiche utilizzate presso la Scuola. Quest’anno, coloro che si iscriveranno avranno il grande vantaggio di poter usufruire delle numerose borse di studio e riduzioni della retta messe a disposizione dalla Campolieti.

I bambini che parteciperanno insieme ai genitori agli open day svolgeranno delle divertenti attività laboratoriali. Coloro che saranno impossibilitati a prendere parte agli open day in presenza potranno prendere appuntamento per un incontro in live streaming. Per info e prenotazioni:

Tel. 0875-705613

e-mail openday@scuolesentiero.it.

Non mancate, vi aspettiamo!