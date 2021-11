Rimonta, sofferenza e cuore in gola: il 4-4 dei Lupi. Cudini: “Bisogna migliorare”

Due punti nelle ultime tre gare. Il Campobasso ha rallentato la sua corsa che l’aveva portato a ridosso delle prime posizioni. Prima il pari casalingo contro il Picerno, poi la sconfitta di Messina per finire con il ‘pazzo’ pareggio per 4-4 col Catania. Una situazione di classifica che resta abbastanza buona anche se la zona playout è lontana solo tre punti. E domenica prossima c’è lo scontro diretto sul campo di una delle squadre invischiate nella lotta per non retrocedere, ovvero il Latina.

Otto gol in novanta minuti sono la gioia di chi ama il calcio offensivo e dei fotografi che si scatenano. Magari sono meno graditi per una squadra che in casa deve costruire un buon bottino di punti per il proprio obiettivo. Questa l’analisi di mister Cudini: “Penso che chi sia venuto allo stadio si sia divertito con otto gol. Analizzando la partita, è stata dai due volti. Siamo andati sotto, siamo riusciti a reagire e a portarci sul doppio vantaggio ma gli episodi a volte non girano sempre bene, l’abbiamo riaperta e nel secondo tempo abbiamo sofferto la spinta del Catania. Alla fine la voglia di non perdere dei ragazzi è stata premiata, al di là della superiorità numerica. Un punto guadagnato per come si era messa e che ci dà una spinta verso la prossima trasferta”.

Tutto vero, anche se sul 3-1 si sarebbe potuto e dovuto fare molto di più per difendere il doppio vantaggio ed evitare il ritorno avversario. Che invece per un pelo non ha portato a casa l’intera posta in palio: “Questa squadra, da neopromossa, deve fare un percorso. In questo campionato sta accadendo spesso che andiamo sotto, a volte riusciamo a riprendere le partite ma su questo dobbiamo lavorare per non far accadere queste cose. Come dobbiamo migliorare nelle riprese, quando siamo in vantaggio dobbiamo continuare a fare la partita anche se poi contro ci sono giustamente anche gli avversari. In ogni caso, siamo contenti di aver portato a casa un punto”.

Per quanto riguarda i punti in classifica, che sono 16 in 13 incontri, sono tre le lunghezze di vantaggio sul quintultimo posto che vale i playout da evitare a tutti i costi: “Naturalmente le vittorie allontanano dalla zona pericolosa, i tre punti fanno la differenza. Ma in alcuni frangenti bisogna avere continuità e questo vuol dire anche un pareggio. Questa deve essere la nostra idea. Guardare la classifica oggi è sbagliato, dobbiamo fare più punti e meno errori possibile. Magari questo potrebbe essere il punto decisivo per farci raggiugere il nostro obiettivo”.

LA CLASSIFICA: Bari 27, Catanzaro, Monopoli e Palermo 23, Turris 22, Foggia 21, Avellino, Virtus Francavilla e Taranto 20, Juve Stabia e Paganese 17, Catania, Campobasso e Picerno 16, Potenza e Monterosi 13, Messina 12, Latina 11, Vibonese e Fidelis Andria 9.