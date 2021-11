Rientra l’allarme a Busso, l’acqua torna potabile: il livello di batteri torna nei limiti

Emergenza rientrata a Busso, il centro a pochi chilometri da Campobasso dove per alcuni giorni non è stato possibile bere o comunque utilizzare l’acqua a scopi alimentari ma solo igienici. Nelle scorso ore l’amministrazione guidata dal sindaco Michele Palmieri ha reso noto i risultati delle analisi di laboratorio svolte da Molise acque sui campioni prelevati in paese dopo che è stata scoperta la presenza di batteri superiore ai limiti consentiti per legge in una fontana del centro storico.

“Le analisi effettuate da Molise Acque, su campioni prelevati dal nostro Acquedotto, hanno dato ufficialmente esito negativo”, hanno comunicato dal Comune di Busso. “Pertanto, rientrando i valori in quelli previsti dal Decreto legislativo 31/01, l’acqua del nostro comune è di nuovo utilizzabile per l’alimentazione umana”.

I disagi per la cittadinanza erano iniziati lo scorso 19 novembre, quando il sindaco Michele Palmieri aveva emesso un’apposita ordinanza per limitare l’uso delle risorse idriche agli scopi igienici.