Regalità e Verità

di don Mario Colavita

Nel processo dinanzi a Pilato, secondo la narrazione di Giovanni, tutti sono contro Gesù. Sembra che le parole poste all’inizio del vangelo (il prologo): “venne tra i suoi ma i suoi non lo hanno accolto” (Gv 1,11) siano confermate nel colloquio tra l’uomo più potente della giudea (il rappresentante dell’imperatore romano) Ponzio Pilato e l’ultimo dei giudei, un rabbino di Nazaret, Gesù.

Pilato fu mandato in Giudea con il titolo di prefectus cum iure gladii (prefetto con potere di condanna a morte). Capo supremo della forza armata, Pilato poteva disporre di cinque coorti di fanteria, composte da 500 uomini ciascuna e da una coorte di cavalleria.

In nome e per conto dell’imperatore di Roma, Pilato, riscuoteva le imposte, dazi, pedaggi e tutta una serie di tasse a cui provvedevano i ricchi pubblicani (cui Matteo era un noto esponente). Era il garante della presenza occupante romana pronto a reprimere con la forza ogni accenno di rivolta. Rimase in Giudea per 10 anni dal 26 al 36 d.C. della sua fine sappiamo poco o niente. Le notizie storiche sono poche e frammentate; le uniche fonti sono i racconti apocrifi: presentano Pilato come colui che alla fine si converte al cristianesimo al punto da riconoscere la divinità di Gesù. La chiesa copta lo onora come santo assieme a sua moglie Claudia Procula.

Nella domenica di Cristo Re dell’Universo, la liturgia ci presenta Gesù giudicato da Pilato.

Il racconto di Giovanni è composto così bene che le parti (giudice e giudicato) si scambiano. Nel dibattere con Pilato Gesù emerge come il vero Re e giudice.

Della regalità di Gesù dovremo pensarci perché la sua, di regalità, è anche la nostra, la doppia corona è anche la nostra.

Gesù è coronato di spine ma è anche coronato di gloria e di potere. Solo che il potere di Gesù è nudo di ogni violenza e ingiustizia, è donare e servire.

La regalità di Gesù non è violenta, è una regalità sul male nel senso che lo vince e lo rifiuta. È dunque una regalità sulla tendenza che è in noi a compiere il male, a essere affascinati dal male, a usare violenza, a prevaricare.

La regalità di Gesù è sullo sfondo delle beatitudini e passa attraverso il subire una condanna e una morte ingiusta. Questa regalità rifiuta di imporsi sugli altri, rifiuta di fare violenza.

Questa è davvero una logica non di questo mondo. La vittoria (e dunque anche la regalità) che Gesù chiede ai suoi seguaci di far propria, è anzitutto la vittoria su di sé e sulla propria tendenza al male, alla violenza e alla prevaricazione.

“Dunque tu sei re?. Rispose Gesù: Tu lo dici: io sono re” (Gv 18,36). La regalità di Gesù dice la Verità e la Verità richiama Dio e l’amore.

Non capiremo mai sino in fondo quell’uomo sulla croce con la corona in testa, se non apriamo un varco dentro di noi alla Verità.

Se c’è oggi un dramma nell’umanesimo moderno è l’indifferenza alla Verità che significa non avere interesse al vero, al bello, a ciò che ci fa veramente uomini e donne.

In greco la parola verità si dice aletheia, si tratta di una parola composta dal prefisso alfa, detto privativo, e dal verbo lantháno, da cui deriva “latente”, “latitante” ecc, che significa nascondere, coprire. Quindi per i greci la verità è ciò che non resta “latente” e si svela, si impone con il ragionamento, l’investigazione.

La verità non è qualcosa che si possiede ma è qualcuno che ci svela e ci possiede per completarci e farci vedere.

Gesù si presenta al mondo come Re, si propone ai discepoli come la Verità, sta a noi a raccogliere la doppia corona (di spine e di gloria) e respirare la verità, la sola che può aiutarci ad essere liberi.