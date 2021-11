Hanno percepito il reddito di cittadinanza senza averne diritto, intascando oltre 1 milioni di euro di soldi pubblici dal 2020.

Sulla base di questa accusa la Guardia di finanza di Campobasso ha segnalato e denunciato quasi 200 residenti nella provincia di Campobasso. L’indagine è ancora top secret, dal Comando delle Fiamme Gialle di Piazza Palatucci non trapela nulla ma l’andirivieni negli studi legali di mezza città è la conferma di fatto dell’inchiesta – iniziata mesi fa – e che al momento si aggira su queste somme (tolte indebitamente allo Stato) e su questi numeri (relativi al numero dei furbetti).

Coordinati dalla procura del capoluogo, gli uomini della polizia giudiziaria delle Fiamme gialle hanno condotto uno specifico percorso di analisi, che ha permesso di incrociare le risultanze contenute nelle diverse banche dati (tra cui anche quell’Ufficio per l’Impiego) con le segnalazioni pervenute in questi mesi arrivando a sviluppare informazioni utili per l’emissione dei provvedimenti. I primi avvisi di conclusione indagine sono iniziati ad arrivare attorno alla fine di settembre scorso. Fino a raggiungere il numero di quasi duecento destinatari.

Tra i presunti “furbetti” della provincia di Campobasso non solo chi non disponeva di più immobili o non aveva indicato tutti i redditi percepiti ma anche diversi lavoratori in nero.

L’operazione, condotta in collaborazione anche con l’Inps tramite una serie di controlli effettuati nel tempo, si è avvalsa di un’analisi del rischio e dell’elaborazione a livello centrale dai reparti speciali delle Fiamme gialle. I requisiti per la legittima percezione del beneficio sono così stati verificati per un’ampia platea di cittadini e dall’indagine sono emersi contributi indebitamente versati per un totale di oltre un milioni di euro.

Le erogazioni illegittime sono state subito segnalate alla Procura di Campobasso, che ora dovranno valutare se configurare per esse ipotesi di reato. Dopo l’istruttoria dei casi segnalati, invece, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ha già provveduto alla revoca del reddito.