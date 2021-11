Reazione Lupi. Cudini: “Che carattere”. Zeman: “Il loro calcio è il migliore del girone”

Era un po’ la partita nella partita. Cudini contro Zeman, allievo contro maestro se vogliamo. Maestro del 4-3-3 il boemo, sulle sue tracce il mister dei Lupi che predilige quel tipo di schema. Ma contro il Foggia ha deciso di cambiare passando alla difesa a tre e dare più protezione alla fase arretrata. E se le cose non sono andate bene nel primo tempo, nella ripresa la squadra è tornata vogliosa e organizzata come la conoscevamo fino a qualche settimana fa.

“Abbiamo segnato nel primo tempo, potevamo fare qualche altro gol ma purtroppo non ci siamo riusciti – ha commentato l’ex allenatore della Lazio e della Roma –. Nel secondo tempo fino al loro gol non abbiamo subito niente, dispiace che il loro pareggio è nato da un fallo commesso su Petermann. Poi abbiamo subito altri tre-quattro contropiede ma con loro falli commessi a centrocampo, l’arbitro ha dimenticato di fischiare e ci ha messo in difficoltà. Nella ripresa abbiamo sofferto la loro aggressività che secondo me era esagerata”.

Zeman, dunque, punta il dito contro l’arbitraggio del secondo tempo. Ma non dimentica i meriti dei Lupi: “Per me il Campobasso gioca il miglior calcio del girone. I risultati non sono sempre venuti ma come impostazione di gioco, movimenti, è una squadra da rispettare”.

Mirko Cudini elogia la squadra per la riscossa vista nella seconda parte, quando dopo aver sofferto e stretto i denti si è affondato il colpo. E per poco non è arrivato anche il raddoppio: “Nell’arco di tutta la partita credo che la prestazione sia positiva. Abbiamo sofferto il Foggia nel primo tempo, la loro aggressività che ci aspettavamo, non abbiamo trovato le giuste geometrie. Ma nella ripresa siamo venuti fuori con un atteggiamento e una proposizione diversi soprattutto sugli esterni, abbiamo trovato qualche buona giocata. Magari dire che potevamo vincerla è esagerato ma quando abbiamo preso l’inerzia della gara forse potevamo fare qualcosina in più”.

Una reazione arrivata dopo la batosta di Latina: “Faccio i complimenti ai ragazzi che dopo la sconfitta pesante di Latina hanno risposto presente, nonostante le assenze. Tutti hanno dato tutto e sono molto contento”.

Ma cosa è cambiato tra i due tempi? “Tra primo e secondo tempo ci siamo detti che non era quella la partita che volevamo fare. Abbiamo cambiato modulo passando al 3-4-3 per dare più solidità in difesa e coprire gli esterni dove il Foggia è molto pericoloso. Ma con gli esterni eravamo troppo bassi. Ho detto di essere più offensivi, ci siamo riusciti meglio forse anche grazie a una minore pressione degli avversari. Siamo stati bravi a non subire il secondo gol e a restare aggrappati alla partita tenendola aperta. L’abbiamo pareggiata, la reazione c’è stata e anche il carattere. Ci portiamo via un buon punto”.