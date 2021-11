Quartetto d’eccezione a TermoliMusica che vira dal classico al jazz

Nuovo imperdibile concerto a TermoliMusica, organizzato dall’associazione OndeSerene: Il classico incontra il jazz, con Claudio Piastra (chitarra), Simone Pagani (pianoforte), Matteo Zabadneh (contrabbasso), Marco Tolotti (batteria). Appuntamento domenica 7 novembre alle ore 18, presso la Sala Cinema Sant’Antonio di Termoli.

Claudio Piastra ha tenuto più di 1000 concerti in Festival e rassegne internazionali in tutto il mondo, sia come solista che collaborando con orchestre e direttori, fra cui Grande Orchestra di Stato di San Pietroburgo, Filarmonica di Bruch, Mettensis Simphony Orchestra, I Solisti del Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra Sinfonica A. Toscanini. Vanta inoltre importanti collaborazioni nella musica da camera e numerose sono le sue partecipazioni a programmi televisivi e trasmissioni radiofoniche.

Simone Pagani ha suonato, fra le altre, con la Mediterranean Symphony Orchestra, la Kammermusik di Napoli, l’Orchestra Giovanile Fiamminga, la Sinfonica Municipal di Gral San Martin (Argentina), l’Orchestra da Camera e la Stabile “ G. Donizetti” di Bergamo, la Sinfonietta Italiana. È fondatore e direttore artistico dell’Associazione culturale “MusicArte” per la quale stila da 37 anni con successo Stagioni Concertistiche e Rassegne Musicali, riscuotendo il consenso del pubblico e della critica.

Tra le principali collaborazioni di Matteo Zabadneh si annoverano: Fondazione Arena di Verona, Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra di Padova e del Veneto, Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, I Virtuosi Italiani, Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, Orchestra Città di Ferrara. Ha inoltre collaborato alla realizzazione di numerose produzioni discografiche per le etichette Sony, Universal, Tactus, Hänssler Classic, Bam Music.

Marco Tolotti ha lavorato durante gli anni con orchestre dal grande organico come la JCT Big Band, la Torino jazz Orchestra del Tenorista Torinese Fulvio Albano, La Filarmonica del Teatro Regio di Torino diretta dal Maestro Stefano Fonzi e the “Our Father Who Was Art Blakey” big band ideata da Valery Ponomarev (New York USA), trombettista del grande Art Blakey durante gli anni settanta. Come “session man” invece ha all’attivo circa 20 dischi registrati con il massimo Faraò trio, tra i quali sei per la famosa etichetta Venus in esclusiva per il mercato Giapponese.

“Con questo concerto – spiegano gli organizzatori di OndeSerene – si dà inizio alla transizione dal repertorio classico a quello jazzistico: nella serata del 7 il quartetto eseguirà brani di Piazzolla, Morricone, Desmond e Bolling”.