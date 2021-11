Quali sono gli smartphone pieghevoli migliori in commercio?

Gli smartphone pieghevoli sono ormai una realtà nel settore dei dispositivi mobili. Quella che fino a qualche anno fa appariva solo come una fantasia futuristica oggi è attualità: i telefoni cosiddetti foldable costituiscono una consistente evoluzione dei cellulari, e ovviamente non solo dal punto di vista estetico. Sì, perché in termini pratici poter contare su uno smartphone pieghevole vuol dire, molto semplicemente, avere sempre a portata di mano un device comodo come un tablet ma piccolo come un cellulare. Il display, infatti, nel momento in cui è aperto ha una diagonale di oltre 7 pollici, come un qualunque iPad o tablet con sistema operativo Android; dopodiché lo si può chiudere come e quando si vuole. Il Galaxy Fold di Samsung è stato uno dei primi cellulari pieghevoli a essere messi in commercio, ma nel novero dei pionieri in questo settore va inserito anche il Mate X di Huawei.

Perché gli smartphone pieghevoli hanno successo

Nel caso in cui i dispositivi foldable dovessero ottenere riscontri positivi a livello commerciale – e tutto lascia pensare che ciò succederà – è facile ipotizzare che molti altri produttori seguiranno questa stessa strada. Insomma, gli utenti hanno sempre più bisogno di essere produttivi mentre sono in movimento, e questo obiettivo può essere raggiunto anche grazie a schermi più grandi, che rendono la navigazione sul web più comoda e assicurano molteplici vantaggi dal punto di vista della multimedialità. Forse non è ancora giunto il momento di un addio definitivo ai device compatti, ma certo è che quelli pieghevoli sono una tendenza ormai attuale, con i consumatori che lasciano feedback davvero entusiasti. La versatilità è uno dei più significativi punti di forza di un telefono pieghevole, e non è un caso se Google ha deciso di supportare immediatamente i device con lo schermo foldable attraverso Android.

Samsung Galaxy Z Fold 3

Nel novero dei migliori modelli sul mercato in questo momento vale la pena di citare senza dubbio il Samsung Z Fold 3, che da aperto ha uno schermo con una diagonale da 7.6 pollici, oltre allo schermo esterno da 6.2 pollici. Si tratta di un dispositivo che supporta la S Pen, e che quindi in buona sostanza ha tutte le carte in regola per prendere il posto della serie Galaxy Note. La tecnologia AMOLED garantisce allo schermo dei colori molto accurati, mentre la risoluzione 2K è quanto di meglio si possa desiderare. Da notare anche il refresh rate a 120 Hz e la certificazione IPX8, che è sinonimo di impermeabilità. Il comparto hardware è da primi della classe, con lo spazio di archiviazione che può arrivare fino a 512 giga, Ram da 12 giga e processore Snapdragon 888.

Il Motorola Razr 5G

Anche il Motorola Razr 5G è un ottimo smartphone pieghevole, e si fa notare per stile ed estetica che di certo non passano inosservati. I feature phone Razr hanno contribuito a garantire il pieno successo del marchio Motorola ai tempi dei cellulari tradizionali, e ora il loro design iconico viene riproposto per questi smartphone, che sembrano proprio strizzare l’occhio ai più nostalgici. Il Razr 5G si piega in verticale e assume dimensioni decisamente compatte, con l’aspetto di un flip phone, i telefoni a conchiglia di una volta. Se è aperto, il display pieghevole arriva a una diagonale da 6.2 pollici, mentre se è chiuso si può comunque approfittare dello schermo esterno da 2.7 pollici, che consente tra l’altro di visualizzare le notifiche e di scattare selfie per mezzo della fotocamera posteriore.

Un altro modello di Samsung: il Galaxy Z Flip 5G

Samsung sembra assumere la parte del leone nel settore degli smartphone pieghevoli, e lo dimostrano anche le caratteristiche del Galaxy Z Flip 5G, un modello che vanta misure quasi minime da chiuso. Per altro, è possibile tenere aperto il telefono in diverse angolazioni a metà, a seconda della funzione a cui è destinato. Il prezzo non è molto diverso da quello del Razr 5G di Motorola, a fronte – però – di performance superiori dal punto di vista tecnico.