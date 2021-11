Progetto europeo Reglports, a Termoli i risultati finali

Il giorno 30 novembre, alle ore 10, presso la sala consiliare del Comune di Termoli, nell’ambito del progetto europeo Reglports, il Comune di Termoli organizza la giornata informativa di presentazione dei risultati raggiunti in cooperazione con Regione Molise, FLAG Molise Costiero, il GAL Molise verso il 2000 e DIONEA group.

Il progetto REGLPORTS, cofinanziato dal programma Interreg PIA CBC Italia Albania Montenegro, vede il comune di Termoli coinvolto in un partenariato transnazionale capofilato dall’Agenzia Nazionale Coste Albanesi (ANC), il Comune di Molfetta, l’Unione delle Province della Puglia, il Ministero del Turismo e dell’Ambiente dell’Albania e l’Agenzia per la gestione del porto cittadino Herceg Novi Ltd in Montenegro.

Durante l’incontro saranno presentati i seguenti risultati realizzati del progetto: itinerari e percorsi tematici realizzati all’interno di un sistema web-gis; piani operativi di sviluppo del turismo nautico e relativa valutazione di impatto ambientale; sistema di monitoraggio portuale ambientale delle acque marine, supportato da un sensore di qualità dell’acqua ambientale in tempo reale e da una stazione meteorologica; il Sistema Informativo di Destinazione (IDS), strumento versatile per la pianificazione e la gestione dei viaggi delle imbarcazioni verso i porti/marina della rete REGLPORTS; la Piattaforma REGLPORTS i-Tourist, applicazione mobile intelligente per pianificazione di viaggi verso Itinerari Tematici (culturali, archeologici, religiosi, gastronomici, ecologici, sportivi, ); una piattaforma e-learning e attività formative realizzate.