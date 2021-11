Dopo il personale scolastico, anche gli studenti dell’istituto comprensivo ‘Igino Petrone’ di Campobasso impareranno ad utilizzare i defibrillatori automatici in dotazione alla stessa scuola. I ragazzi verranno coinvolti nel progetto di preparazione sul primo soccorso svolto in collaborazione con l’associazione Life AèD, centro di formazione della Salvamento Academy srl, accreditata dalla Regione Molise.

Il dirigente scolastico Giuseppe Natilli questa mattina ha illustrato i risultati dell’iniziativa che consentirà di fronteggiare eventuali emergenze nella sua scuola grazie all’impiego del dispositivo salvavita che si può rivelare fondamentare in caso di arresto cardiaco. “Non c’è un battito da perdere” è infatti il nome del progetto. Con un corretto impiego del defibrillatore è possibile intervenire prontamente per ripristinare il corretto battito cardiaco in attesa dell’arrivo di un’ambulanza.

di 9 Galleria fotografica Defibrillatori scuola Petrone









La ‘Petrone’ dunque diventa ‘scuola cardioprotetta’.

All’evento ha preso parte anche il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina.

“La formazione in ambito di primo soccorso è fondamentale sempre, ma ancora di più in luoghi come le istituzioni scolastiche nelle quali va garantita la massima attenzione per la sicurezza del personale, dei docenti e degli studenti che quotidianamente vivono in questi ambienti”, le sue parole. “Un intervento immediato, svolto secondo le procedure corrette che vanno divulgate il più possibile in ogni ambito, è dimostrato, salva vite umane e per questo il progetto che l’Istituto Petrone ha prodotto ha il merito di fungere da stimolo per l’attivazione di percorsi similari in tanti altri diversi luoghi della nostra comunità”