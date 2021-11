Sarà perchè la pandemia ha purtroppo messo in secondo piano i controlli medici per altre patologie o perchè di questi tempi accedere a visite gratuite è sempre un’opportunità da cogliere al volo, fatto sta che dopo il boom di prenotazioni di visite urologiche registrato a novembre, Asrem e Lilt hanno deciso di replicare le giornate di prevenzione dei tumori maschili ed estendere le visite gratuite anche al mese di dicembre.

L’ampliamento dell’offerta è stata comunicata questa mattina – 10 novembre – dal direttore generale Oreste Florenzano “in considerazione dell’elevatissimo numero di richieste che ancor oggi pervengono”. Ecco perchè “sono state ampliate le giornate di adesione alla prevenzione dei tumori maschili dal 3 al 21 dicembre”, quando saranno svolte “altre 214 visite”.

Il target di riferimento è sempre lo stesso: uomini con un’età compresa tra i 50 e i 70 anni che potranno recarsi negli ambulatori di Campobasso, Isernia e Termoli e negli ospedali Cardarelli e San Timoteo per la visita urologica e il dosaggio del Psa. Si potrà accedere in tali strutture sanitarie solo se muniti con green pass o tampone non antecedente alle 48 ore, oltre all’impegnativa del medico curante per le due prestazioni (dosaggio del PSA e la visita urologica) separatamente usando il codice di esenzione D01.

“Sarà possibile aderire alla iniziativa chiamando al call center Asrem dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 al numero verde 800.639.595 da telefono fisso oppure allo 0875.752626 da telefono cellulare”, riferisce la nota diramata dall’azienda sanitaria nelle redazioni giornalistiche senza specificare il giorno in cui sarà possibile prenotare la visita. Noi abbiamo provato a telefonare al call center dove ci hanno risposto che “le disponibilità sono terminate”.

Eppure anche dall’Asrem sono consapevoli dell’esigenza di screening gratuiti di questo tipo tra l’utenza tanto da riconoscere “il notevole successo ottenuto a novembre”. “Quest’iniziativa, così incisiva, è stata avviata quest’anno per la prima volta – aggiungono – grazie alla stretta collaborazione tra Asrem e l’associazione LILT e rappresenta una grande opportunità per recuperare i ritardi dei controlli medici, aggravati dall’emergenza Sars-Cov-2″.

I servizi ambulatoriali aggiuntivi saranno possibili “grazie alla fattiva collaborazione di tutti gli urologi della regione. Si tratta di una possibilità fornita all’utenza – concludono dal via Petrella – grazie allo spirito di abnegazione messo in campo da tutti i soggetti coinvolti ed ovviamente in primis gli operatori sanitari”.