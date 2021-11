“Potevo nascere gattino” non è una semplice canzone che parla dell’amore per i gatti.

Tratta l’importantissimo tema della diversità e dell’accettazione di se stessi, malgrado quelli che a volte possiamo considerare dei difetti o dei limiti, ma che in realtà sono soltanto delle peculiarità che ci rendono unici e preziosi proprio così come siamo.

Nonostante la sua giovane età, 6 anni compiuti lo scorso marzo, lo ha subito ben capito la piccola interprete dal sangue molisano che ha così spiegato il pezzo: “Quando qualcuno non si sente a suo agio vuole essere un’altra persona o un’altra cosa (un gatto, un cavallo, una principessa o un mago), però dentro sei unico e prezioso”.

Un tema per grandi e piccini tradotto con un linguaggio semplice per bambini e accompagnato da un ritmo rock davvero travolgente per tutte le età!

Essere diversi ci rende speciali. “La diversità è una forza e non una debolezza”.

A Lodovico Saccol il grande merito di essere riuscito a scendere in profondità con la leggerezza tipica del cuore e della mente di un bambino, lanciando un bellissimo messaggio davvero significativo: “Dove nasciamo e in che modo cresciamo non è un merito o demerito, ma fa parte della nostra storia, che ci rende unici e preziosi, perché tutti abbiamo un posto nel mondo e facciamo parte di un progetto più grande”.

Dal 1 ottobre le canzoni della 64° edizione di Zecchino d’Oro, sono state rese disponibili per download e streaming su tutte le piattaforme digitali (Spotify, Amazon Music, Apple Music e You Tube). Una grande novità rispetto alle passate edizioni che consentirà a tutti gli appassionati della manifestazione canora di ascoltare e imparare in anticipo le 14 canzoni in gara e di innamorarsene. Presto uscirà anche la compilation, distribuita da Sony Music.

L’appuntamento quindi a dicembre su Rai Uno con la direzione artistica di Carlo Conti, i 17 solisti e il Coro dell’Antoniano, diretto dalla maestra Sabrina Simoni.

Da parte della regione Molise un grande in bocca al lupo e i migliori auguri al team Lodovico & Vittoria.