Poste italiane dedica un francobollo all’orso bruno Marsicano

L’Orso bruno marsicano, simbolo del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise da oggi in uno speciale annullo filatelico, emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico e relativo alla serie “Europa 2021”. L’evento è stato presentato a Pizzone nel Museo dell’Orso.

Foto 3 di 3





Sono due i francobolli celebrativi presentati in mattinata: uno, appunto, per l’orso bruno marsicano (2,60 euro), il secondo per la lucertola delle Eolie. Per ciascun francobollo sono tati realizzati cinquecentomila esemplari.

Per quanto attiene all’orso bruno, la scelta della location è avvenuta in virtù del fatto che il Molise, nella Valle del Volturno, è presente il perfetto equilibrio tra natura e uomo che si è conservato ottimamente, tutelando al meglio la naturalezza dell’ecosistema che di fatto è la mission del Pnalm.

La Valle del Volturno è uno scrigno di storia, cultura, bellezze archeologiche e naturalistiche che Poste Italiane e Parco nazionale hanno voluto premiare per l’impegno quotidiano nella tutela dell’ambiente e della fauna selvatica.

“Il Francobollo presentato oggi – ha sottolineato Roberta Sarrantonio, intervenuta in rappresentanza della struttura nazionale Filatelia di Poste Italiane – rientra nelle emissioni congiunte annuali dei francobolli a tema comune dei paesi membri della PostEurop. Castelli, Ponti, Uccelli Nazionali e Antiche Vie Postali sono stati i temi scelti dall’associazione degli operatori postali pubblici europei negli ultimi quattro anni mentre in questa edizione del 2021 il contesto tematico indicato per realizzare le molteplici emissioni filateliche europee ha riguardato la conservazione dell’habitat naturale delle specie in via di estinzione. La Commissione Filatelica delle Carte Valori Postali del Mise, nell’ambito del tema annuale, ha ritenuto rappresentativi per l’Italia l’Orso Marsicano e la Lucertola delle Eolie. L’Orso Bruno Marsicano, mammifero onnivoro, è notoriamente il simbolo del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, all’interno del quale attualmente vivono solo una cinquantina di esemplari. Oltre al francobollo, per l’occasione è stata realizzata una cartella filatelica, in formato A4 a quattro ante, contenente due quartine di francobolli, due cartoline annullate e affrancate e due buste primo giorno di emissione”.