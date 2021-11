Si trova in contrada Santa Maria de Foras, nei locali della ex Centrale del Latte, il centro di riuso che domani – 20 settembre – apre le sue porte in occasione della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti. Per l’occasione sarà possibile conferire elettrodomestici e giochi per bambini non utilizzati ma funzionanti oppure vestiti in buono stato. Oggetti che verranno poi donati alle famiglie meno abbienti.

Domani infatti il centro “Volontariato Riciclo e Riuso”, promosso dall’Associazione Task Force di Campobasso presso i locali dell’ex Centrale del Latte in c.da Santa Maria de Foras, sarà aperto dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 “per far conoscere a tutti la propria attività e ritirare beni e materiali in buono stato che saranno successivamente redistribuiti a famiglie con particolari necessità”, riferiscono dal Municipio.

L’invito è rivolto a tutti: sarà possibile visitare il centro e conoscere le attività condotte dalla Cvr Task-force Campobasso, nonché conferire oggetti da reimmettere in circolo, evitando di saturare le discariche con beni ancora perfettamente utilizzabili.

In particolare, spiegano ancora da Palazzo San Giorgio, si registra una richiesta di lavatrici, asciugatrici e frigoriferi, ma anche accessori per l’infanzia, giochi, vestiti e tanto altro ancora.

“Ricordiamoci – ha detto l’assessore all’Ambiente, Simone Cretella – che ciò che può essere per noi superfluo, può essere necessario per qualcun altro, prima di gettare via pensiamoci bene”.

Per contatti e maggiori informazioni, visita la pagina Facebook del progetto: https://www.facebook.com/ricicloriusocbtaskforce

(foto Facebook)