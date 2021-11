Sono 2 i progetti dedicati ai giovani molisani che prenderanno forma nei prossimi mesi grazie ai finanziamenti assegnati alla Regione Molise sul Fondo nazionale per le politiche giovanili 2021 (per complessivi 145.285 euro) e al cofinanziamento regionale (per complessivi 36.321 euro).

Ne dà notizia l’assessore regionale al Lavoro e alle Politiche Sociali della Regione Molise, Filomena Calenda.

“Il sostegno ai giovani e alle politiche giovanili attive è una priorità per tutta la Giunta. Puntiamo – spiega l’Assessore – a contrastare tutte le situazioni di disagio e rischi di esclusione sociale che potrebbero riguardarli e a lavorare perchè si sentano sempre di più protagonisti nelle loro comunità, nelle loro città, nel costruire il futuro del Molise”.

I due progetti regionali denominati “Giovani Attivi in Molise” e “Giovani al Centro in Molise” hanno quindi finalità ben precise.

Il primo (Giovani Attivi in Molise), prevede iniziative di innovazione sociale finalizzate a prevenire e contrastare il disagio giovanile e il rischio di esclusione sociale, generati o accentuati dalla pandemia e quindi a promuovere il benessere multidimensionale dei ragazzi, soprattutto degli adolescenti, anche attraverso l’attivazione di sportelli di ascolto e supporto psicologico.

Il secondo (Giovani al Centro in Molise), prevede azioni di contrasto ai fenomeni del disagio giovanile attraverso la promozione di centri di aggregazione giovanili che offrano percorsi di crescita, partecipazione e inclusione sociale nonché opportunità di supporto psico-fisico ai giovani mediante l’organizzazione di laboratori artistici e musicali e l’accesso libero e gratuito alle attività sportive sul territorio.

“Conscia dell’importante ruolo che hanno i giovani a cui è assegnato il futuro della nostra società – ha concluso l’Assessore Filomena Calenda – siamo continuamente al lavoro per realizzare iniziative utili a supportare le nuove generazioni e quindi per contribuire al loro coinvolgimento in ogni opportuna attività di aggregazione e crescita personale”.