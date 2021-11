La piscina del parco di Termoli è destinata a non vedere la luce prima della primavera o addirittura dell’estate 2022. Si tratta di una deduzione fin troppo facile, considerando che l’anno è ormai vicino alla conclusione e i lavori hanno subito ulteriori rallentamenti a causa di una modifica al progetto.

Inizialmente l’opera sarebbe dovuta essere pronta entro il giugno 2020 ma prima una serie di variazioni al progetto iniziale, poi la pandemia e quindi una nuova perizia di variante che stanno allungando notevolmente i tempi. Si era quindi ipotizzata la consegna entro maggio 2021 e ancora al più tardi per l’autunno, ma non sarà così.

Il cronoprogramma attuale è infatti vicino alla scadenza fissata per questo mese di novembre ma è ormai certo che la consegna non avverrà prima della bella stagione 2022 anche perché appare ormai certa la copertura dell’impianto da 50 metri di lunghezza.

Infatti con l’aggiudicazione del project financing sul trasporto pubblico locale a favore dell’azienda GTM, il parco subirà nei prossimi anni una profonda trasformazione. Fra le modifiche previste nel bando c’è anche la copertura totale della piscina, realizzata finora con un esborso di 1 milione e 400 mila euro (1,1 da finanziamento iniziale, altri 210 mila per l’allaccio fognario rivisto in corso d’opera).

Per questo l’attuale progetto che prevedeva, ad esempio, la costruzione di grosse torri faro per consentire illuminazione anche nelle ore serali, dovrà essere ampiamente rivisto anche per venire incontro al futuro gestore dell’impianto, che si occuperà della costruzione della copertura, il cui costo era stato valutato nel recente passato in una cifra compresa fra un milione e un milione e mezzo di euro.

L’Amministrazione comunale ha chiesto perciò ai progettisti un ulteriore cambiamento e quindi la nuova piscina sarà completamente diversa rispetto ai fasti del passato, dato che sarà un impianto coperto con una sola grande vasca.

Si prevede quindi che la grossa piscina capace di ospitare nelle intenzioni anche meeting e gare internazionali aprirà al pubblico non prima della primavera-estate 2022, anche se dopo tanti rinvii, fare previsioni realistiche sta diventando sempre più difficile.