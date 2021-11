MERCOLEDI’ 24 Sembra già un lontano ricordo l’ultimo weekend di sole della scorsa settimana: anche oggi sul Molise avremo un tempo parecchio instabile con diversi rovesci e tante, tante nuvole. La copertura sarà estesa e sia nel mattino che nel pomeriggio ci attendono le piogge che bagneranno in maniera irregolare la regione da est a ovest. In capoluogo non avrà tregua se non fino a sera quando arriveranno delle schiarite. Per quanto riguarda le temperature queste saranno nella media almeno oggi ma già si percepisce un piccolo calo che nei prossimi giorni potrebbe farsi più deciso.

GIOVEDI’ 25 La costa e il basso Molise si svegliano sotto una debole pioggia stamattina, la perturbazione sarà piuttosto estesa e raggiungerà entrambe le province. Poi, dopo una brevissima tregua pomeridiana in serata tornano le piogge. In questo giovedì – che sembra voler risparmiare il Molise – è prevista anche una nuova ondata di maltempo che porterà anche la neve su molte regioni dell’Italia compresa la dorsale appenninica centro-settentrionale. Insomma, una fase altamente instabile ci attende.